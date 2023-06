Ciclismo Critérium Dauphiné Christophe Laporte gana la primera etapa del Critérium Dauphiné y es el primer líder de la carrera EITB MEDIA Publicado: 04/06/2023 17:14 (UTC+2) Última actualización: 04/06/2023 18:12 (UTC+2) El ciclista francés del Jumbo-Visma ha superado, casi en la misma línea de meta, en el esprint, al belga del Intermarché Rune Herregodts, que ha formado parte de la escapada del día y ha luchado hasta el final por la victoria. Mikel Landa ha cedido 22 segundos. Escuchar la página Escuchar la página

Christophe Laporte ha vencido en la primera etapa del Critérium Dauphiné. Foto: EITB Media.

Euskaraz irakurri: Christophe Laportek irabazi du Dauphine Kriteriumaren lehen etapa, eta lasterketako lehen liderra da

El ciclista francés del Jumbo-Visma Christophe Laporte ha ganado este domingo la primera etapa del Critérium Dauphiné 2023, en Chambon-sur-Lac, y es, de esta forma, el primer líder de la carrera. Laporte ha superado, casi en la misma línea de meta, al esprint, al corredor belga del Intermarché Rune Herregodts, que ha formado parte de la escapada del día y ha luchado hasta el final por la victoria. El italiano del UAE Matteo Trentin ha sido segundo, en tanto que Herregodts ha entrado en tercera posición. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ha cedido en el tramo final 22 segundos con respecto a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), que es el máximo favorito para adjudicarse el triunfo final en la prueba.

La etapa ha estado marcada por la adversa meteorología que han debido afrontar los ciclistas participantes. En ese contexto, una escapada de cinco hombres, Dorian Godon (AG2R), Rune Herregodts (Intermarché), Brent Van Moer (Lotto), Fabio Van den Bossche (Alpecin-Deceuninck) y Donovan Grondin (Arkéa) ha logrado una renta que a falta de unos 50 kilómetros para la llegada rondaba los dos minutos y medio; el terreno, lleno de subidas y bajadas, no le ofrecía al pelotón demasiadas facilidades para la persecución, y de esa forma, los hombres de cabeza han ido cayendo del grupo de fugados, hasta que, en última instancia, Van Moer y Herregodts contaban solo con un puñado de segundos de ventaja, a punto de entrar en los últimos 10 kilómetros de la etapa.

El joven belga del Intermarché, no obstante, no se ha rendido, y se ha lanzado con decisión a jugar sus bazas. El pelotón no ha podido atraparlo hasta la recta de meta, ya con el esprint lanzado, y de hecho solo ha sido superado por el vencedor, Laporte, y por Trentin.

Además del triunfo de Laporte, la llegada ha dejado la diferencia de 22 segundos entre el grupo de Vingegaard y el de Mikel Landa; el murgiarra, no obstante, dispone de siete etapas por delante para ratificar el excelente nivel que ha acreditado en lo que va de temporada.

CLASIFICACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA

1 - LAPORTE Christophe (Jumbo) 03:43:30

2 - TRENTIN Matteo (UAE) m. t.

3 - HERREGODTS Rune (Intermarché) m. t.

4 - ZINGLE Axel (Cofidis) m. t.

5 - VAN GILS Maxim (Lotto) m. t.

6 - VAN POPPEL Danny (BORA) m. t.

7 - BAGIOLI Andrea (Soudal) m. t.

8 - WRIGHT Fred (Bahrain) m. t.

9 - STANNARD Robert (Alpecin) m. t.

10 - BRENNER Marco (DSM) m. t.

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 - LAPORTE Christophe (Jumbo) 03:43:20

2 - TRENTIN Matteo (UAE) +00:04

3 - HERREGODTS Rune (Intermarché) +00:06

4 - ZINGLE Axel (Cofidis) +00:10

5 - VAN GILS Maxim (Lotto) m. t.

6 - VAN POPPEL Danny (BORA) m. t.

7 - BAGIOLI Andrea (Soudal) m. t.

8 - WRIGHT Fred (Bahrain) m. t.

9 - STANNARD Robert (Alpecin) m. t.

10 - BRENNER Marco (DSM) m. t.