Ciclismo Debutará en 2024 Iker Mintegi pasará a profesionales con el Euskaltel Euskadi en 2024, para dos años EITB MEDIA Publicado: 13/06/2023 16:50 (UTC+2) Última actualización: 13/06/2023 19:05 (UTC+2) En las tres últimas temporadas, el corredor de Alsasua, de 20 años, ha pertenecido al Laboral Kutxa, equipo filial de formación de la Fundación Euskadi. Mintegi, en 2023, ha ganado una etapa en la Vuelta a Navarra y es segundo en el Torneo Euskaldun.

Iker Mintegi debutará en profesionales en 2024, con Euskaltel Euskadi. Foto: Euskaltel Euskadi.

El ciclista navarro Iker Mintegi va a pasar a profesionales con el Euskaltel Euskadi en 2024, para esa temporada y la siguiente (2025), tal y como ha confirmado este martes el equipo vasco. En las tres últimas temporadas, el corredor de Alsasua, de 20 años, ha pertenecido al Laboral Kutxa, equipo filial de formación de la Fundación Euskadi; Mintegi, en 2023, ha ganado una etapa en la Vuelta a Navarra y es segundo en el Torneo Euskaldun.

Una vez confirmado que va a dar el salto, Mintegi ha destacado que "ser profesional con el Euskaltel Euskadi es la recompensa a la constancia y al trabajo individual y colectivo". Como corredor, se ha definido Mintegi, "me gusta moverme en escapadas, y este año he conseguido más resultados en grupos reducidos, esprintando o en subidas. Me considero un todoterreno", ha explicado.

Por su parte, Jorge Azanza, responsable deportivo del equipo, destaca que Mintegi es un corredor que, "este año, se ha consolidado, y ha dado un salto importante; no solo de disputar, sino también de regularidad. Se trata de un corredor completo: sube muy bien, tiene esprint, se maneja bien en grupos, y, sobre todo, es un ciclista valiente y correoso, duro, y seguro que se dejará notar en la categoría profesional", ha dicho.