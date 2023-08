Ciclismo Fichaje El Laboral Kutxa-Fundación Euskadi ficha a Jessenia Meneses para la temporada de 2024 EITB MEDIA Publicado: 10/08/2023 17:26 (UTC+2) Última actualización: 10/08/2023 17:31 (UTC+2) El equipo vasco espera de la ciclista colombiana, que tiene 28 años, aporte "su experiencia y su calidad" a la formación. En 2023, logró la cuarta plaza en el GP Ciudad de Eibar, y ganó la clasificación de la montaña de la Vuelta a Andalucía. Escuchar la página Escuchar la página

Jessenia Meneses correrá en el equipo vasco en 2024. Foto: Laboral Kutxa-Fundación Euskadi. Whatsapp

El Laboral Kutxa-Fundación Euskadi ha fichado a la ciclista colombiana Jessenia Meneses para la temporada de 2024, según ha informado este jueves por la tarde el equipo vasco. Meneses, de 28 años, aportará a la formación "su experiencia y su calidad", espera su nuevo equipo; es una corredora que, en este 2023, logró la cuarta plaza en el GP Ciudad de Eibar, y ganó la clasificación de la montaña de la Vuelta a Andalucía.

Jessenia Meneses pertenece, hasta el final de esta temporada, al equipo continental Colombia Pacto Por El Deporte. Ha disputado en dos ocasiones el Giro de Italia.

En declaraciones recogidas por la página web de su nuevo equipo, la corredora colombiana ha destacado que "estar en Europa es uno de los sueños por los que he trabajado durante muchos años, y, precisamente estar en el Laboral Kutxa es algo que me motiva mucho. Me hace muy feliz pertenecer a este equipo, y vestir esta nueva piel. Por eso, valoro mucho la oportunidad que me dan, y espero aportar para el crecimiento del equipo. Soy escaladora, pero siento que me puedo defender en todo tipo de terreno; soy combativa y ambiciosa", ha precisado.

A juicio de Ion Lazkano, responsable deportivo del Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, "Jessenia es una incorporación que nos puede aportar más calidad en las etapas de montaña, pues tiene un perfil escalador. Ya ha demostrado que cuando la carrera se pone para arriba se defiende muy bien. Este año, ha tenido destellos y buenas actuaciones en carreras en las que hemos competido".