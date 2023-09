Ciclismo Jueves, 7 de septiembre Recorrido, perfil y horario de la etapa 12 de la Vuelta a España 2023: Ólvega - Zaragoza (151 km) EITB MEDIA Publicado: 06/09/2023 17:53 (UTC+2) Última actualización: 06/09/2023 17:53 (UTC+2) Después del final en alto del día anterior, la carrera encara una jornada ideal para esprinters en la que el viento y los abanicos podrían jugar un papel decisivo. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Perfil etapa 12 Vuelta a España. Foto: lavuelta.es Whatsapp

Euskaraz irakurri: Espainiako Vueltako 12. etaparen profila eta ibilbidea: Olvega- Zaragoza (151 km)

La etapa 12 de la Vuelta a España se disputa el jueves 7 de septiembre y acerca al pelotón a los Pirineos. Sin embargo, se trata de una jornada no montañosa, muy propicia para los velocistas. No se trata de un perfil plano, pero las dificultades montañosas no son puntuables de cara a la clasificación. Alguna de ellas podría prender la chispa para una escapada.

La etapa comienza con un largo y gradual descenso, para luego encarar unos 36 kilómetros de subida en los que atravesarán Aragón. Después, la carretera vuelve a descender durante 50 kilómetros hasta la línea de meta.

El viento podría tener un papel relevante y decisivo en el desarrollo de la etapa. De hecho, los abanicos han sido frecuentes cada vez que la Vuelta ha llegado a Zaragoza. En 2008, la etapa se decidió al esprint y es muy posible que en la presente edición suceda lo mismo.

PERFIL DE LA ETAPA