Ciclismo Fichaje El Kern Pharma ficha a Antonio Jesús Soto, del Euskaltel-Euskadi, para la temporada de 2024 EITB MEDIA Publicado: 11/09/2023 19:00 (UTC+2) Última actualización: 11/09/2023 19:03 (UTC+2) El corredor murciano, vencedor de la Vuelta a Murcia de 2021, ha permanecido durante cinco temporadas en el Euskaltel-Euskadi, al que llegó desde el Lizarte, que está integrado en la estructura del Kern Pharma. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Antonio Jesús Soto, a la izquierda, en imagen de archivo. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Kern Pharmak Euskaltel-Euskadiko Antonio Jesus Soto fitxatu du, 2024ko denboraldirako

El Kern Pharma ha fichado a Antonio Jesús Soto, que pertenece hasta el final de esta temporada al Euskaltel-Euskadi, para la campaña de 2024, según ha informado este lunes el equipo navarro. En concreto, el corredor murciano, vencedor de la Vuelta a Murcia de 2021, ha permanecido durante cinco temporadas en el Euskaltel-Euskadi, al que llegó desde el Lizarte, que, precisamente, está integrado en la estructura del Kern Pharma.

Soto, de 28 años, ha destacado que "regresar" al proyecto del Kern Pharma le motiva "mucho, no solo por las condiciones, sino porque conozco a los corredores y técnicos desde hace muchos años, y les tengo mucho afecto, porque el equipo Lizarte fue clave para pasar a profesionales", ha señalado.

"En lo deportivo, me gustaría ser más competitivo, y terminar de dar ese salto de calidad que me falta para poder rematar las fugas o llegadas en grupos reducidos. Creo que se han fijado en mí por eso, por mi manera de correr. No soy reservado, y siempre salgo con la mentalidad de dar batalla, defender mis opciones y sacrificarme al cien por cien", ha precisado el nuevo corredor del Kern Pharma.