Renovación Mark Cavendish aparca su retirada y renueva con Astana una temporada más AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 04/10/2023 12:32 (UTC+2) Última actualización: 04/10/2023 12:43 (UTC+2) El de la Isla de Man quiere superar el récord de 34 victorias de etapa en el Tour compartido con Merckx.

Foto de archivo de Mark Cavendish, en el pasado Tour de Francia.

El ciclista británico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) deja aparcada la retirada que anunció en el pasado Giro de Italia para finales de este año y anunció este miércoles su renovación con el equipo Astana para 2024, año en el que intentará batir el récord de victorias de etapa en el Tour de Francia que comparte con el belga Eddy Merckx.

"Uno de los mejores velocistas de la historia del ciclismo, Mark Cavendish, ha decidido aplazar un año más el final de su carrera profesional. Al mismo tiempo, Mark Cavendish y el equipo Astana Qazaqstan han llegado a un acuerdo para la próxima temporada ciclista", anunció el Astana.

Una noticia que confirmó el ciclista de la Isla de Man. "Bueno, este año anuncié mi retirada, y estaba deseando no tener que levantarme a entrenar todos los días y no estar fuera de casa durante tanto tiempo, sino pasar tiempo con mi familia. Me encanta el ciclismo, me encantan las carreras, sin embargo, estaba contento con esa decisión", empezó a explicarse.

"Pero, obviamente, quedarme fuera del Tour de Francia (tuvo que retirarse debido a una caída) no era el final de carrera que esperaba. Pero es lo que hay. Junto con el Astana Qazaqstan, hemos crecido increíblemente como equipo este año y nos hemos sentido como en una verdadera familia. Lo primero que me dijo Alexandr Vinokurov allí en el Tour de Francia después de mi caída fue; "¿por qué no haces otro año?", desveló.

Y, tras una primera reacción negativa, el velocista se lo pensó, lo habló con su familia y le animaron a seguir "sólo un año más". "Así que ahora creo que estoy preparado para este año más como corredor profesional, y estoy feliz de poder hacerlo y terminarlo con el equipo Astana Qazaqstan. Me encanta este equipo e incluso más allá del año que viene me gustaría hacer algo más por este proyecto. Sin embargo, esto es una cuestión de futuro", apuntó Mark Cavendish.

De esta forma, el excampeón del mundo en ruta (2011) aparca temporalmente la retirada que anunció en la segunda jornada de descanso del Giro de Italia, con 38 años recién cumplidos y con más de 160 victorias en sus piernas.

"No es ningún secreto que el objetivo principal de Mark era el Tour de Francia y ganar una etapa allí. Y en la séptima etapa estuvo muy cerca de batir su récord histórico. Sin embargo, una fuerte caída un día después tachó todos los planes. Creo que un verdadero campeón no debería terminar así su carrera", apuntó el director general del Astana Qazaqstan Team, Alexandr Vinokurov.