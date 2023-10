Ciclismo Fichaje Jon Barrenetxea ficha por el Movistar hasta 2025 Agencias | EITB Media Publicado: 20/10/2023 12:15 (UTC+2) Última actualización: 20/10/2023 12:15 (UTC+2) El ciclista vizcaíno llega al Movistar procedente del equipo Caja Rural. Barranetxea ha asegurado que su fichaje "supone un orgullo y una responsabilidad muy grande". Escuchar la página Escuchar la página

Jon Barrenetxea, ciclista del equipo Movistar. Foto: @Movistar_Team Whatsapp

Jon Barrenetxea ha fichado por el Movistar hasta 2025, tal y como ha anunciado el equipo telefónico este viernes 20 de octubre mediante un comunicado. El ciclista de Gamiz-Fika (Bizkaia) llega procedente del Caja Rural-Seguros RGA.

Entre su últimos resultados, Barranetxea fue ganador de la montaña en la Itzulia, tercero en los Boucles de l'Aulne, octavo en el Nacional de junio en Madrid y protagonizó varias escapadas en La Vuelta, en la que llegó quinto en Caravaca de la Cruz, además de mostrar un buen nivel en citas internacionales como Mayenne o Alentejo.

Barrenetxea aseguró, en declaraciones difundidas por Movistar, que su fichaje "supone un orgullo y una responsabilidad muy grande" y agradeció "enormemente a Caja Rural la confianza que tuvieron" en él "para pasar a profesionales"

"He disfrutado mucho de la bici y he aprendido mucho a su lado. Este 2023 me ha servido para confirmar que puedo tener un bonito recorrido en el campo profesional, algo de lo que siempre tienes dudas cuando das el salto. He podido demostrar mis condiciones y la ambición para el futuro es seguir creciendo como ciclista, buscar siempre ser mejor, y aprender de todos los compañeros con los que estaré ahora, que tienen un gran nivel", añadió.