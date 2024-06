Ciclismo Critérium Dauphiné Primoz Roglic gana en Le Collet d'Allevard, en el Critérium Dauphiné, y alcanza el liderato en la general EITB MEDIA Publicado: 07/06/2024 17:59 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2024 18:50 (UTC+2) El ciclista esloveno del BORA-Hansgrohe ha batido, en la llegada, al italiano del Lidl-Trek Giulio Ciccone, con Remco Evenepoel (Soudal), el hasta ahora líder, a 42 segundos. En la clasificación general, Roglic tiene una ventaja de 19 segundos sobre Evenepoel, con Lazkano octavo. Escuchar la página Escuchar la página

El ciclista esloveno del equipo BORA-Hansgrohe Primoz Roglic ha ganado la sexta etapa del Critérium Dauphiné de 2024, en Le Collet d'Allevard, de categoría especial, este viernes, y, además, ha logrado encaramarse al primer puesto de la clasificación general y enfundarse el maillot amarillo de líder de la carrera. En la llegada, Roglic ha batido al corredor italiano del Lidl-Trek Giulio Ciccone, con Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), el hasta ahora líder, a 42 segundos; en la clasificación general, Roglic tiene una ventaja de 19 segundos sobre Evenepoel, con Oier Lazkano (Movistar) octavo, a 2:08.

La primera gran etapa de montaña del 76º Critérium Dauphiné ha comenzado sin Juan Ayuso, dañado en la caída de la víspera, y ha deparado un gran espectáculo en la exigente subida final. El INEOS, con Laurens De Plus, ha sido el primero en atacar, y el BORA ha respondido muy bien, con Aleksandr Vlasov, que enseguida ha atrapado al ciclista belga. Roglic y Ciccone han buscado la cabeza de carrera, a continuación, desde el grupo del líder, y Evenepoel no ha podido estar con los mejores en la ascensión. El corredor del Soudal, no obstante, ha luchado para ceder el menor volumen de tiempo posible, y, si bien ha perdido el maillot amarillo, se mantiene segundo en la general.

Con Vlasov realizando una etapa sobresaliente, Roglic ha rematado el excelente trabajo del BORA, adjudicándose la victoria. Es su primer triunfo desde el que obtuvo en la primera etapa de la Itzulia Basque Country, que debió luego abandonar por una grave caída.

Como ha quedado dicho, hay que destacar la notable actuación de Oier Lazkano, así como la fuerza de Mikel Landa (Soudal), que ha ayudado de forma decisiva a su líder, Remco Evenepoel.

El sábado, el Critérium Dauphiné de 2024 pone en juego su séptima y penúltima etapa, una jornada de montaña de 155,3 kilómetros, entre Albertville y Samoëns 1600, con final en otro puerto de categoría especial.

Clasificación de la etapa

1 - ROGLIC Primoz (BORA) 4:19:59

2 - CICCONE Giulio (Lidl) + 0:03

3 - VLASOV Aleksandr (BORA) + 0:11

4 - GEE Derek (Israel) + 0:13

5 - JORGENSON Matteo (Visma) + 0:17

6 - DE PLUS Laurens (INEOS) + 0:22

7 - RODRÍGUEZ Carlos (INEOS) m. t.

8 - EVENEPOEL Remco (Soudal) + 0:42

9 - HAIG Jack (Bahrain) + 0:50

10 - HINDLEY Jai (BORA) + 0:53

11 - LANDA Mikel (Soudal) m. t.

15 - LAZKANO Oier (Movistar) + 1:10

Clasificación general

1 - ROGLIC Primoz (BORA) 16:47:44

2 - EVENEPOEL Remco (Soudal) + 0:19

3 - JORGENSON Matteo (Visma) + 0:58

4 - GEE Derek (Israel) + 1:01

5 - VLASOV Aleksandr (BORA) + 1:32

6 - RODRÍGUEZ Carlos (INEOS) + 1:40

7 - DE PLUS Laurens (INEOS) + 1:53

8 - LAZKANO Oier (Movistar) + 2:08

9 - SCOTSON Callum (Jayco) + 2:15

10 - HAIG Jack (Bahrain) + 2:31

13 - LANDA Mikel (Soudal) + 3:08