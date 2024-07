Ciclismo Paris 2024 Oier Lazkano y Alex Aranburu estarán en los Juegos Olímpicos con la selección de España AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 08/07/2024 11:18 (UTC+2) Última actualización: 08/07/2024 11:48 (UTC+2) Juan Ayuso completará el equipo español en la prueba de ruta, y es el ciclista seleccionado para la contrarreloj. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: Oier Lazkano eta Alex Aranburu Parisko Olinpiar Jokoetan izango dira Espainiako Selekzioarekin

Oier Lazkano y Alex Aranburu formarán parte del equipo de la selección española de ruta para representar a España en los Juegos Olímpicos de París que comienzan el próximo día 26. Juan Ayuso también estará con ellos en la prueba que se disputará el 3 de agosto, además de ser el ciclista seleccionado para la contrarreloj del 27 de julio.

"Creo que es un equipo que está muy bien, de alto nivel, los tres se están preparando a fondo y con cariño para la cita olímpica e iremos con mucha ilusión, a pesar de que vamos a tener como rivales a muchos súper cracks, como Pogacar, Evenepoel, Van der Poel o Van Aert", señaló el seleccionador Pascual Momparler.

Respecto al recorrido olímpico, Momparler no se mostró demasiado optimista por la escasa dureza: "No es un recorrido duro, en el diseño ha primado enseñar los monumentos de París antes que otros aspectos. Hay que subir a Montmartre, que no será muy exigente, pero la bajada sí puede ofrecer sorpresas. Es un descenso estrecho y muy técnico, y puede haber un látigo que rompa la carrera. Ahí puede estar la clave", concluyó.