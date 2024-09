Ciclismo Renovación Wout van Aert renueva con el Visma hasta el final de su carrera EITB MEDIA Publicado: 18/09/2024 19:25 (UTC+2) Última actualización: 18/09/2024 19:28 (UTC+2) El contrato del ciclista belga, de 30 años, con el equipo neerlandés, finalizaba en 2026, y, tal y como han anunciado este miércoles Van Aert y el Visma, ha sido ampliado de forma permanente. Wout van Aert correrá en el Visma hasta su retirada. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Wout van Aertek bere kirol ibilbideko amaierara arte berritu du Visma taldearekin

El ciclista belga Wout van Aert ha renovado con su equipo, el Visma-Lease a bike, hasta el final de su carrera profesional, tal y como han anunciado este miércoles el propio corredor y la escuadra neerlandesa. El contrato de Van Aert, de 30 años, con el Visma finalizaba en 2026, y ahora ha sido ampliado de forma permanente.

La escuadra de Países Bajos ha publicado, en sus redes sociales, la palabra "eternidad". "Es algo único en nuestro deporte, pero no hemos tenido que pensarlo mucho", ha afirmado el jefe del equipo, Richard Plugge, en un comunicado: "Es un corredor polivalente: velocista, clasicómano, contrarrelojista, y, en sus mejores días, también gana una etapa de montaña, como la famosa victoria en el Mont Ventoux en el Tour de Francia. Pero, aparte de eso, Wout se ha convertido realmente en un importante vector de cultura, un eslabón indispensable en nuestro equipo. Es un líder y un jugador de equipo. Estamos muy contentos con él, y, afortunadamente, el sentimiento es mutuo", ha destacado Plugge.

"No tuve que pensar mucho cuando se me ocurrió la idea. En primer lugar, porque en el Visma-Lease a bike trabajamos con la mejor gente y el mejor equipo... Por eso he decidido quedarme aquí para siempre, y eso me hace sentir muy bien", ha destacado, por su parte, Van Aert.