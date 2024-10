Ciclismo Renovación Urko Berrade renueva con el Kern Pharma hasta 2026 EITB Media Publicado: 01/10/2024 11:49 (UTC+2) Última actualización: 01/10/2024 11:49 (UTC+2) El ciclista navarro seguirá en su actual equipo por dos años más. Berrade ha alargado su vinculación con el Kern Pharma por dos tempoadas más. Urko Berrade celebra la victoria que logró en la 18ª etapa de la Vuelta 2024. Foto: EFE Whatsapp

Urko Berrade ha renovado su contrato con el Kern Pharma hasta finales de 2026, por lo que seguirá en su actual equipo dos temporadas más. El navarro ha firmado hasta el 31 de diciembre de 2026.

Berrade se alzó con el triunfo de la 18ª etapa de la Vuelta a España 2024, su primera victoria en categoría profesional. Fue un gran logro para él y para el Kern Pharma.

"Estoy muy contento por seguir dos años más en el equipo que me ha visto crecer y que me ha ayudado a dar pasos adelante. Este año he dado el salto que tanto he buscado y que se esperaba de mí", ha destacado Urko Berrade tras firmar su renovación.