Ciclismo Renovación Tadej Pogacar renueva con el UAE Emirates hasta 2030 EITB Media Publicado: 24/10/2024 17:53 (UTC+2) Última actualización: 24/10/2024 17:53 (UTC+2) El ciclista esloveno seguirá vinculado al conjunto de los Emiratos Árabes Unidos por seis temporadas más. Tadej Pogacar tras ganar el Mundial 2924. foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Tadej Pogacarrek kontratua berritu du UAE Emirates taldearekin 2030era arte

Tadej Pogacar ha renovado su contrato con el UAE Emirates hasta 2030. Así lo ha anunciado el equipo de los Emiratos Árabes Unidos este 24 de octubre mediante un comunicado.

Desde que se unió al equipo, Pogacar ha acumulado 88 victorias en clasificaciones generales, carreras por etapas y clásicas de un día, una muestra notable de su talento en todo tipo de carreras.

El esloveno fue nombrado recientemente Mejor Ciclista del UCI World Tour por cuarta temporada consecutiva, y ha completado una temporada 2024 llena de éxitos: ha ganado el Tour de Francia y el Giro de Italia, y ha sido el vencedor de la Strade Bianche, la Lieja-Baston-Lieja e Il Lombardia, entre otras, además de haberse proclamado campeón del mundo en Zúrich.

Sus 25 victorias en 58 días de competición establecieron un récord que nunca se había visto en el ciclismo profesional en una misma temporada.

Tras su renovación, Tadej Pogacar se ha mostrado feliz: "Estoy muy orgulloso de seguir aquí en el UAE Emirates. Este equipo ha sido mi hogar durante los últimos cinco años y realmente no puedo imaginarme en ningún otro lugar. Los mejores momentos de mi carrera han sido en el UAE Emirates y eso es un logro de todo el personal, la dirección, los compañeros de equipo y los socios que me permiten rendir al más alto nivel. Estoy muy emocionado por los retos del futuro. Este equipo me da la mejor oportunidad de luchar por las victorias y eso es exactamente lo que pretendo hacer".