Tour de Francia 2018

Declaraciones

Nairo Quintana: 'Landa viene al Tour con ganas de comerse la carretera'

Agencias | Redacción

26/06/2018

El ciclista colombiano del Movistar asegura que el objetivo es 'ganar el Tour' y ve como principal rival a Chris Froome y al equipo Sky. Afirma que llega 'motivado y más fresco que otros años'.

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) afrontará el objetivo de asaltar el maillot amarillo del Tour de Francia "motivado y más fresco que otros años" y con la idea clara de que el británico Chris Froome y el equipo Sky serán los rivales a batir.



"El objetivo es ganar el Tour. Es la carrera que nos falta, con la que siempre hemos soñado. Tenemos un gran equipo. Esperamos salvar los primeros días y trabajar juntos como siempre hemos hecho y poder derrotar a los rivales".



Para lograr su sueño amarillo Quintana deberá medirse a rivales de gran potencia. Entre todos, destaca al británico Chris Froome. "Froome y el Sky son los rivales número uno, está claro. Luego hay otros que pueden tener bastantes opciones, sobre todo dependiendo de lo que pase en el pavé. A Nibali ya le hemos visto ganar un Tour sacando provecho de sus condiciones en ese tipo de etapas", señaló Quintana, sin olvidarse de otros candidatos como Porte, Bardet o Roglic.



Respecto al camino hacia el gran objetivo, Quintana ha completado "una preparación un poco diferente". Aunque los resultados los valora como positivos, con segundos puestos en Colombia y Volta a Cataluña, quinto en el País Vasco y tercero en Suiza con victoria de etapa, el boyacense admite un trayecto más relajado, a veces en funciones de ayuda a compañeros de equipo.



Después de la Vuelta al País Vasco se marchó a Colombia para entrenarse en altitud, donde simuló algunas etapas del Tour, preparando el asalto a los puertos y sin olvidar la preparación de la contrarreloj.



"El objetivo principal es llegar más fresco este año al Tour y lo hemos conseguido, estoy más relajado y llego muy motivado". Sobre su equipo, el colombiano no tiene dudas de que tendrá a su servicio "el mejor conjunto que he llevado nunca a una carrera grande". "Tenemos un equipo con corredores de todos los perfiles. Tenemos que estar unidos y trabajar juntos y así seremos el equipo perfecto. Por lo demás, Mikel Landa, Valverde y yo ya hemos estado en diferentes carreras compartiendo el liderato. Nos ha ido bien, hemos tenido buen feeling y no hay ningún problema. A medida que la carrera vaya avanzando, seguramente se aclarará el panorama".

Nairo ha analizado a los siete ciclistas que le acompañarán en el Tour: "Imanol Erviti sabe estar muy atento en días clave y es muy polivalente. Es muy valioso, sobre todo en el llano. Bennati es un muy buen conocedor de la carrera y con mucha experiencia en ese tipo de etapas complicadas como las de los abanicos o la del pavé, José Joaquín Rojas también sabe moverse genial en ese tipo de etapas, y con su puntito más explosivo.Luego tenemos hombres de fuerza, como Andrey Amador y Marc Soler, que ruedan bien en el llano y en subida. De Valverde valoro su gran experiencia y Mikel Landa viene con ganas de comerse la carretera y seguramente le irán las cosas muy bien igualmente en este Tour".