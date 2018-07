Tour de Francia 2018

Oficial

Castroviejo, junto a Froome en el 'ocho' del Sky para el Tour de Francia

Redacción

03/07/2018

Jonathan Castroviejo ha sido incluido entre los 8 ciclistas del equipo Sky junto a Chris Froome, Bernal, Kwiatkowski, Moscon, Poels, Rowe y Geraint Thomas.

El equipo Sky ha dado a conocer este lunes el equipo con el que participará en el Tour de Francia 2018. El ciclista vasco Jonathan Castroviejo ha sido incluido en el 'ocho' del equipo que defenderá el título con Chris Froome.

Para esta edición, el Sky presenta su equipo con los siguientes corredores: Chris Froome, Jonathan Castroviejo, Edga Bernal, Michal Kwiatkowski, Gianni Moscon, Wou Poels, Luke Rowe y Geraint Thomas.

La UCI decidió el lunes absolver a Chris Froome por su positivo por salbutamol en la pasada Vuelta Ciclista a España y por lo tanto, el británico será el jefe de filas de Sky en el Tour y defenderá el título que logró el año pasado.

Por otro lado, Jonathan Castroviejo ha sido incluido en el 'ocho' del Sky, en su primer año en este equipo. El vizcaíno, campeón de España de contrarreloj, tratará de ayudar a Froome para que el británico conquiste París otra vez.

Froome tiene claro que quiere hacer historia en el Tour de Francia y firmar su cuarta grande consecutiva. "No me hago ilusiones sobre el desafío, pero me siento preparado y no podría tener un mejor equipo para que me apoye. Esta es la carrera más importante del año y estoy ansioso por competir".