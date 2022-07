Tour de Francia 2022 2ª etapa Jakobsen destaca al esprint y se hace con la etapa EITB MEDIA Publicado: 02/07/2022 17:21 (UTC+2) Última actualización: 02/07/2022 18:24 (UTC+2) Van Aert ha llegado en segunda posición y se coloca líder en la clasificación del Tour, haciéndose con el mallot amarillo. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Jakobsen esprintean nabarmendu da eta etapa irabazi du

Fabio Jakobsen (Quick-Step) ha destacado en el esprint final de la segunda etapa del Tour de Francia y se ha hecho con la victoria. En una jornada marcada por el viento y las caídas, el holandés ha sido el más rápido del grupo de ciclistas que ha llegado a la vez a meta.

El podio lo han completado el belga Wout van Aert y el danés Mads Pedersen. Además, Van Aert se ha colocado líder de la clasificación general del Tour, haciéndose con el mallot amarillo.

En una jornada que se preveía complicada de cara a los kilómetros finales, el ganador de la contrarreloj de la primera etapa, Yves Lampaert, ha sufrido una caída a falta de 20 kilómetros. No ha sido el único; en el último kilómetro de la etapa se ha generado un multitudinario tumulto debido a una caída. A pesar de ello, los tiempos no se han tenido en cuenta en meta y, por tanto, los favoritos no han perdido tiempo.

Este domingo, se llevará a cabo la segunda etapa en línea de la 109ª edición del Tour de Francia. La etapa transcurrirá entre Vejle – Sønderborg (182 km).

Clasificación de la 2ª etapa:

1 - JAKOBSEN Fabio (Quick-Step) 4:34:34

2 - VAN AERT Wout (Jumbo) m.t.

3 - PEDERSEN Mads (Trek - Segafredo) m.t.

4 - VAN POPPEL Danny (BORA) m.t.

5 - PHILIPSEN Jasper (Alpecin) m.t.

6 - SAGAN Peter (TotalEnergies) m.t.

7 - LECROQ Jérémy (B&B Hotels - KTM) m.t.

8 - GROENEWEGEN Dylan (Team BikeExchange - Jayco) m.t.

9 - MOZZATO Luca (B&B Hotels - KTM) m.t.

10 - HOFSTETTER Hugo (Team Arkéa Samsic) m.t.

-------------------------------------------------

Clasificación general:

1 - VAN AERT Wout (Jumbo) 4:49:50

2 - LAMPAERT Yves (Quick-Step) +0:01

3 - POGACAR Tadej (Emirates) +0:08

4 - GANNA Filippo (INEOS) +0:11

5 - PEDERSEN Mads (Trek) +0:12

6 - VAN DER POEL Mathieu (Alpecin) +0:14

7 - VINGEGAARD Jonas (Jumbo) +0:16

8 - ROGLIC Primoz (Jumbo) +0:17

9 - MOLLEMA Bauke (Trek) +0:18

10 - TEUNS Dylan (EF Education) +0:21