Tour de Francia 2023
7ª etapa
Demi Vollering irrumpe entre la niebla del Tourmalet y sentencia el Tour
AGENCIAS | EITB MEDIA
La neerlandesa se coronó en la cima del Tourmalet, bajo una intensa niebla, para asaltar el liderato.
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Demi Vollering. Foto: © A.S.O. / Thomas Maheux
La ciclista neerlandesa Demi Vollering (SD Worx) se impuso este sábado en la séptima y penúltima etapa del Tour de Francia, casi 90 kilómetros que terminaran en la cima del Tourmalet, bajo una intensa niebla para asaltar el liderato con la épica del día grande.
1 - VOLLERING Demi (Worx) 2:52:43
2 - NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon) +1:58
3 - VAN VLEUTEN Annemiek (Movistar) +2:34
4 - MOOLMAN Ashleigh (Soudal) +2:43
5 - LABOUS Juliette (DSM) +2:46
6 - KOPECKY Lotte (Worx) +3:32
7 - SANTESTEBAN Ane (Jayco) +5:24
8 - CAVALLI Marta (FDJ) +5:43
9 - LUDWIG Cecilie Uttrup (FDJ) +5:46
10 - BAUERNFEIND Ricarda (Canyon) +6:57
Clasificación general
1 - VOLLERING Demi (Worx) 24:48:10
2 - NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon) +1:50
3 - VAN VLEUTEN Annemiek +2:28
4 - KOPECKY Lotte (Worx) +2:35
5 - MOOLMAN Ashleigh (AG Insurance) +2:39
6 - LABOUS Juliette (DSM) +3:41
7 - SANTESTEBAN Ane (Jayco) +6:23
8 - LUDWIG Cecilie Uttrup (FDJ) +6:42
9 - BAUERNFEIND Ricarda +7:42
10 - SPRATT Amanda (Lidl) +8:18