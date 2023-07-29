Tour de Francia 2023 7ª etapa Demi Vollering irrumpe entre la niebla del Tourmalet y sentencia el Tour AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 29/07/2023 22:37 (UTC+2) Última actualización: 29/07/2023 22:40 (UTC+2) La neerlandesa se coronó en la cima del Tourmalet, bajo una intensa niebla, para asaltar el liderato. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Demi Vollering. Foto: © A.S.O. / Thomas Maheux Whatsapp

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La ciclista neerlandesa Demi Vollering (SD Worx) se impuso este sábado en la séptima y penúltima etapa del Tour de Francia, casi 90 kilómetros que terminaran en la cima del Tourmalet, bajo una intensa niebla para asaltar el liderato con la épica del día grande.

Vollering irrumpió entre la niebla, en una pendiente ya del 10 %, tras una bonita batalla entre las mejores situadas de la general. Annemiek van Vleuten (Movistar) apretó bajando el Col d'Aspin pero no se le dio tan bien como el año pasado cuando ganó el Tour.

La polaca Kasia Niewiadoma (Canyon//Sram) fue quien lanzó el ataque definitivo que llevó tras de sí al maillot amarillo Lotte Kopecky (SD Worx) y al resto de favoritas. Los 15 kilómetros de dura subida se hicieron eternos y, a falta de cinco, Vollering quiso graduarse en una cima mítica.

La neerlandesa se fue en solitario y metió casi dos minutos a una Niewiadoma que se subió al segundo escalón del podio a falta de la última contrarreloj de este domingo en el final de Pau. A Van Vleuten la dejó en línea de meta a 2:34 y, a su compañera, Kopecky, le arrebató con autoridad la general, fuera incluso del podio la belga en la etapa reina.

Clasificación de la etapa

1 - VOLLERING Demi (Worx) 2:52:43

2 - NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon) +1:58

3 - VAN VLEUTEN Annemiek (Movistar) +2:34

4 - MOOLMAN Ashleigh (Soudal) +2:43

5 - LABOUS Juliette (DSM) +2:46

6 - KOPECKY Lotte (Worx) +3:32

7 - SANTESTEBAN Ane (Jayco) +5:24

8 - CAVALLI Marta (FDJ) +5:43

9 - LUDWIG Cecilie Uttrup (FDJ) +5:46

10 - BAUERNFEIND Ricarda (Canyon) +6:57

Clasificación general

1 - VOLLERING Demi (Worx) 24:48:10

2 - NIEWIADOMA Katarzyna (Canyon) +1:50

3 - VAN VLEUTEN Annemiek +2:28

4 - KOPECKY Lotte (Worx) +2:35

5 - MOOLMAN Ashleigh (AG Insurance) +2:39

6 - LABOUS Juliette (DSM) +3:41

7 - SANTESTEBAN Ane (Jayco) +6:23

8 - LUDWIG Cecilie Uttrup (FDJ) +6:42

9 - BAUERNFEIND Ricarda +7:42

10 - SPRATT Amanda (Lidl) +8:18