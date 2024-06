Tour de Francia 2024 Empieza este sábado El Bahrain-Victorious confirma a Pello Bilbao en su equipo para el Tour de Francia de 2024 EITB MEDIA Publicado: 24/06/2024 16:39 (UTC+2) Última actualización: 24/06/2024 16:46 (UTC+2) Santiago Buitrago será el líder del conjunto de Baréin, en el que también estarán, en el 111º Tour de Francia, Wout Poels y Matej Mohoric, entre otros ciclistas. La carrera comenzará este sábado, 29 de junio, en Florencia. Escuchar la página Escuchar la página

Pello Bilbao, en el Tour de Francia de 2023. Foto: EFE.

Pello Bilbao forma parte del equipo que ha anunciado el Bahrain-Victorious para el Tour de Francia de 2024, que comienza este sábado, 29 de junio, en Florencia. El ciclista de Gernika-Lumo, de esta forma, correrá por quinta vez en su trayectoria deportiva el Tour de Francia, y tratará de repetir su excelente actuación de 2023; en la pasada edición, Pello Bilbao obtuvo un triunfo de etapa, en Issoire, y se clasificó en sexta posición en la general final.

En este sentido, esto es lo que ha señalado el corredor vizcaíno, una vez confirmada su presencia en el Tour: "Mi ambición, obviamente, será intentar ganar otra etapa. El año pasado fue una de las emociones más intensas que he vivido en mi carrera ciclista, y me encantaría repetirla. No hay nada comparable a ganar una etapa del Tour de Francia. Mientras tanto, también estaré centrado en la general, y quiero hacer mi mejor carrera posible".

El ciclista colombiano Santiago Buitrago será el líder del Bahrain-Victorious en el 111º Tour de Francia; estos son los otros seis corredores que completan la formación del conjunto de Baréin para la prueba: Wout Poels, Matej Mohoric, Jack Haig, Fred Wright, Nikias Arndt y Phil Bauhaus.