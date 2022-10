Alavés Liga F Empate entre Alavés y Athletic Club (1-1) en el derbi vasco EITB Media Publicado: 22/10/2022 14:04 (UTC+2) Última actualización: 22/10/2022 14:24 (UTC+2) Las albiazules y las rojiblancas han empatado 1-1 el partido correspondiente a la 6ª jornada de la Liga F. Carla y Azkona han sido las goleadoras. Escuchar la página Escuchar la página

Alavés y Athletic Club empataron a uno (1-1) el derbi vasco de la 6ª jornada de la Liga F que se disputó este sábado 22 de octubre en Ibaia (Vitoria-Gasteiz). El equipo albiazul sumó su primer punto de la temporada, mientras que el rojiblanco sumó el cuarto.

La primera parte tuvo pocas ocasiones de gol. El Alavés pudo marcar en el minuto 7 tras un error de la portera Quiñones, pero Valdezate evitó el tanto con un despeje bajo palos. La respuesta del Athletic llegó 3 minutos más tarde mediante un lanzamiento de Azkona que detuvo la guardameta Larqué.

Tras unos minutos de igualdad en los que ninguno de los dos equipos generó peligro en el arco rival, el Alavés se pudo por delante con un gol que marcó Carla con un chut desde fuera del área (1-0).

Sin embargo, la alegría no le duró mucho al conjunto babazorro, ya que las rojiblancas empataron el choque en el minuto 34; Azkona recibió el balón dentro del área y con un buen remate puso el 1-1 en el marcador.

El guion del partido no cambió en la segunda mitad. Las ocasiones brillaron por su ausencia. El Athletic lo intentó por medio de Azkona, pero la guardameta alavesista y la falta de puntería hicieron que el balón no entrara en la portería. El Alavés contestó con una buena jugada en el minuto 77, pero Aby Manou no acertó a rematar. Poco después, el cabezazo de Camila Sáez se marchó fuera.

En el tramo final, ninguno de los dos equipos fue capaz de crear ocasiones ni marcar goles y ambos conjuntos se tuvieron que conformar con un punto para cada uno.