Athletic Club Renovación Iñigo Lekue renueva con el Athletic Club hasta 2025 EITB Media Publicado: 23/04/2023 10:47 (UTC+2) Última actualización: 23/04/2023 11:52 (UTC+2) El jugador de Bilbao y el club han llegado a un acuerdo para prolongar el contrato que une a ambas partes hasta el 30 de junio de 2025.

Euskaraz irakurri: Iñigo Lekuek kontratua berritu du Athleticekin 2025era arte

Iñigo Lekue ha renovado su contrato con el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2025. Así lo ha anunciado el club este domingo 23 de abril mediante un comunicado que ha publicado en su web.

El bilbaíno, de 29 años, cumplirá así una década como león después de su llegada a Lezama en 2012 procedente del Danok Bat juvenil. En total, acumula 207 partidos en el primer equipo, 50 de ellos entre las dos últimas campañas. Es uno de los capitanes de la plantilla y debutó en el Athletic Club a las órdenes de su actual entrenador, Ernesto Valverde, en el partido de ida de la Supercopa que ganaron los leones al FC Barcelona, por 4-0 del 14 de agosto de 2015.

La junta directiva presidida por Jon Uriarte ha anunciado que la vinculación de Lekue tiene una estructura salarial con un componente de variable por objetivos.

"Seguir en el club de mi vida lo es todo. El club con el que he crecido desde pequeño, socio desde que me acuerdo y poder cumplir una década jugando y vistiendo la camiseta del Athletic es un motivo de felicidad y orgullo para mí y la gente que me quiere", ha afirmado Iñigo Lekue tras renovar su contrato con la entidad de Bilbao por dos temporadas más.