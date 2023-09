Athletic Club 7ª jornada de LaLiga EA Sports El Athletic, con diez jugadores durante toda la segunda parte, empata (2-2) con el Getafe en San Mamés EITB MEDIA Publicado: 27/09/2023 21:11 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2023 22:27 (UTC+2) Yuri Berchiche ha adelantado al Athletic en el minuto seis, y justo antes del descanso, Oihan Sancet ha sido expulsado. El Getafe a empatado a uno, pero Iñaki Williams ha puesto el 2-1 para los rojiblancos; finalmente, en el minuto 83, Latasa ha hecho el definitivo empate a dos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Dani Vivian lucha con Gastón, autor del 1-1, en una jugada del partido. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Athleticek, bigarren zatian hamar jokalarirekin jokatuta, 2-2 berdindu du Getaferekin, San Mamesen

El Athletic ha empatado, 2-2, contra el Getafe, este miércoles, en San Mamés, en la séptima jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2023-24. Yuri Berchiche, en el primer tiempo, e Iñaki Williams, en la segunda mitad, han sido los autores de los goles del Athletic, en tanto que Gastón Álvarez y Juamni Latasa han hecho los dos tantos del equipo visitante. El equipo bilbaíno ha jugado con diez hombres durante todo el segundo tiempo, ya que Oihan Sancet, en descuento de la primera parte, ha sido expulsado con tarjeta roja directa.

El público de San Mamés ha asistido a un encuentro vibrante, con alternativas, con muchas cosas que ver y analizar. El Athletic ha ratificado el buen nivel con que ha comenzado la Liga, y ha estado cerca de ganar a pesar de jugar desde el descuento de la primera parte con un jugador menos. Los de Ernesto Valverde han sabido, tras el empate a uno logrado por el Getafe en el minuto 50, volver a ponerse por delante, y han luchado con decisión, ante un rival que también ha hecho un buen partido. El empate a dos final puede considerarse justo, porque ha habido ocasiones de gol para los dos equipos, y porque tanto los rojiblancos como el conjunto de José Bordalás han buscado los tres puntos hasta el final.

Resumen del partido Athletic-Getafe (2-2)

Como nombres propios del partido, destacan el de Yuri Berchiche, que ha marcado su primer gol de la temporada, en un tiro de falta desde fuera del área, y también el de Iñaki Williams, que ha firmado una notable actuación, además de un precioso tanto. También hay que citar a Iker Muniain, que ha salido en los últimos minutos y ya es, junto con Txetxu Rojo, el segundo futbolista de la historia del Athletic con más partidos jugados, con 541. Oihan Sancet, que ha sido el jugador expulsado en el conjunto bilbaíno, ha sido, a su pesar, otro de los protagonistas del encuentro.

Herrera, en el centro del campo

Tras la victoria obtenida el pasado viernes en Mendizorroza, Ernesto Valverde solo ha llevado a cabo un cambio con respecto al once que puso en juego ante el Alavés: Ander Herrera ha entrado, en el centro de campo, por el lesionado Iñigo Ruiz de Galarreta. José Bordalás, por su parte, quizás porque su equipo ha contado con dos días menos de descanso que el Athletic desde que el domingo cayera derrotado en San Sebastián, ha efectuado seis cambios en su alineación; jugadores como Damián, Mitrovic o Alderete han empezado el encuentro en el banquillo de San Mamés.

La primera mitad ha empezado, prácticamente, con el gol marcado por Yuri, y cuando concluía ha registrado la expulsión de Sancet. Antes del tanto del defensa guipuzcoano, que ha llegado en el primer remate a puerta del Athletic, se veía a un Getafe bastante asentado sobre el terreno de juego; pero ese zurdazo del zarauztarra ha dado confianza al Athletic, que ha jugado, hasta el descanso, con velocidad y con fuerza, con una banda derecha formada por Óscar de Marcos e Iñaki Williams que ha creado mucho peligro, con agilidad y rapidez.

De Marcos, en el minuto 21, tras un gran pase al hueco de Herrera, ha estado cerca de hacer el 2-0, y Guruzeta, en el 35, en una hábil maniobra dentro del área, ha chutado al poste. Por parte del Getafe, Unai Simón ha tenido que evitar, con mucho acierto, el empate de Borja Mayoral. Ya casi con el primer tiempo terminado, Sancet, desde la izquierda, ha disparado cerca de la portería de David Soria. Los rojiblancos tenían el juego controlado, y evidenciaban encontrarse más cómodos que su rival, cuando, ya en el descuento de la primera parte, Oihan Sancet ha intentado alcanzar un balón por alto, dividido, que también buscaba Diego Rico; el mediapunta de Mendillorri ha llegado más tarde que el defensa del Getafe, ha levantado la pierna, y ha cometido una falta que Díaz de Mera ha castigado con la expulsión.

Empate del Getafe, y segundo del Athletic

Con un jugador más, el Getafe ha saltado al campo con más ambición tras el descanso. En el minuto seis de la segunda parte en un córner, Gastón ha cabeceado hacia la portería del Athletic, y el balón ha rechazado en Iñaki Williams, para despistar al guardameta de Murgia; cuando Maksimovic ha remachado el empate a uno, la pelota ya había entrado.

El equipo vizcaíno, no obstante, no se ha echado atrás. Mikel Vesga y Herrera, de nuevo, han tratado de poner calidad en el centro del campo, para volver a situar al Athletic mejor sobre el terreno de juego. El partido se ha igualado, no había un dominador claro, cuando, en el minuto 62, Yeray ha buscado en largo a De Marcos, que ha controlado con mucha clase, y ha combinado con Iñaki Williams, que venía desde atrás; el extremo bilbaíno ha entrado en el área, y, con un gran tiro con la izquierda, ha puesto otra vez al Athletic en ventaja.

El equipo madrileño se ha sobrepuesto, sin embargo, y ha estado a punto de empatar en el minuto 70, cuando un remate de Latasa no ha sido gol porque lo han evitado el larguero y Unai Simón, justo después de que el portero del Athletic hubiera desviado a córner un buen disparo de Óscar. En el minuto 83, José Ángel Carmona ha profundizado bien por la banda derecha, y ha centrado muy bien al punto de penalti, donde Juanmi Latasa, un delantero de 1,91, ha cabeceado perfectamente, para poner la igualada a dos.

El último descuento ha sido largo, y ha contado con cierta polémica; el propio Bordalás ha sido expulsado, en una acción que ha registrado una discusión entre varios jugadores. No se ha movido más el marcador, y el Athletic ha sumado su punto número 14 en esta Liga, que lo deja cuarto, de momento, en la clasificación.

Ficha técnica

2 - Athletic: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes (Yeray, m.46), Yuri; Vesga (Dani García, m.65), Ander Herrera (Prados, m.82); Iñaki Williams, Sancet, Berenguer (Muniain, m.85); y Guruzeta (Raúl García, m.65).

2 - Getafe: David Soria; Iglesias (Carmona, m.77), Duarte, Gastón, Diego Rico; Aleñá (Latasa, m.65), Maksimovic (Mata, m.85), Arambarri (Djené, m.77), Angileri (Oscar Rodríguez, m.65); Greenwood y Mayoral.

Goles: 1-0, m.6: Yuri. 1-1, m.50: Gastón. 2-1, m.62: Iñaki Williams. 2-2, m.83: Latasa.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité de Castilla-La Mancha). Ha expulsado a Sancet, en el descuento del primer tiempo, por una disputa con la pierna levantada ante Diego Rico, y al técnico visitante, José Bordalás, en el 96. Además, ha mostrado tarjeta amarilla a los locales Paredes (m.2), Guruzeta (m.58), Yeray (m.92), Raúl García (m.96), y a los visitantes Damián (m.6), Djené (m.94) y Gastón (m.96).

Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en San Mamés ante 43 091 espectadores.