Athletic Club Copa de la Reina El Athletic elimina en los penaltis a la UD Tenerife, y ya está en semifinales de la Copa de la Reina EITB MEDIA Publicado: 07/02/2024 21:31 (UTC+1) Última actualización: 07/02/2024 21:57 (UTC+1) Irene Oguiza ha hecho, en el noveno lanzamiento, el gol decisivo de la tanda. Durante el partido, Athletic y UD Tenerife han empatado a uno, con gol de Elexpuru en el minuto diez. Adriana Nanclares ha realizado un encuentro sensacional, con varias paradas clave. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Maite Zubieta juega el balón en un lance de la eliminatoria. Foto: Athletic Club. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Athleticek UD Tenerife kanporatu du, penaltietan, eta Erregina Kopako finalerdietan da

El Athletic se ha clasificado para las semifinales de la Copa de la Reina de la temporada 2023-24, este miércoles, en Lezama, al eliminar en la tanda de penaltis a la UD Tenerife en la eliminatoria de cuartos de final. Ane Elexpuru ha hecho el gol logrado por el Athletic durante el partido, que ha terminado con empate a uno, e Irene Oguiza ha transformado el penalti decisivo que ha otorgado la clasificación al Athletic, en el noveno lanzamiento. La portera Adriana Nanclares, con varias paradas sobresalientes y con tres penaltis detenidos en la tanda, ha sido la gran protagonista del equipo rojiblanco.

La eliminatoria se presentaba llena de emoción e interés, ya que el premio era grande para el equipo ganador, el pase a las semifinales, y, además, Athletic y UD Tenerife están mostrando un nivel muy similar en la Liga F: ambos conjuntos suman 20 puntos, y se encuentran clasificados en la mitad de la tabla.

Con un gran ambiente en Lezama, el Athletic ha tardado poco en dar el primer golpe. El conjunto canario ha tenido una buena ocasión, en el minuto tres, bien resuelta por Nanclares, pero la respuesta de las de David Aznar ha sido contundente: en el minuto diez, tras una gran jugada por su banda derecha, llegando con velocidad y fuerza, Ane Elexpuru se ha quedado sola ante Aline Reis y ha logrado el 1-0 con una gran vaselina.

La UD Tenerife, no obstante, no se ha venido abajo tras el tanto del Athletic, y ha empatado en el minuto 22, en un córner que Patri Gavira ha cabeceado en el primer palo. Adriana Nanclares no ha podido evitar el gol de las de José Ángel Herrera, pero, casi a renglón seguido, ha firmado una parada excelente, tras un gran remate de cabeza de Jassina Blom.

En el tramo final de la primera mitad, el Athletic ha logrado dominar el centro del campo, con Itxaso realizando un gran trabajo en esa parcela, y ha llegado con claridad a la portería rival, pero no ha podido acertar para deshacer la igualada. Azkona y Pinedo han contado con buenas ocasiones para hacerlo, y una jugadora de la escuadra visitante ha tenido que sacar un remate que se colaba, con Rais batida. No obstante, la última acción de peligro de la primera parte ha tenido lugar en el área de las rojiblancas; Nanclares, de nuevo con una intervención sobresaliente, ha despejado a córner un balón tocado sin pretenderlo por Itxaso hacia la portería del Athletic.

Después del descanso, el Athletic se ha hecho con el balón, con la UD Tenerife bien situado y buscando el contragolpe. El equipo canario ha apretado, a continuación, incrementando su presión y tratando de hacer valer su fortaleza física. Nanclares ha sacado una mano prodigiosa, en el minuto 64, en un cabezazo de Gavira, y, en la jugada siguiente, la guardameta rojiblanca ha vuelto a estar brillante, rechazando un disparo muy peligroso. Las visitantes han creado mucho peligro en las acciones de estrategia.

La velocidad y fuerza de Koko hacía daño al Athletic, que no renunciaba, sin embargo, a buscar el 2-1 antes de la prórroga. Ninguno de los dos equipos ha conseguido marcar antes del término de los noventa minutos, y la eliminatoria se ha ido al tiempo suplementario.

Jone Amezaga, con un buen zurdazo desde el borde del área, ha tenido cerca el tanto, al igual que Babajide, muy incisiva en sus incorporaciones al ataque. La igualdad era grande en la prórroga, con dos rivales en los que el cansancio hacía mella; daba la impresión de que la UD Tenerife guardaba todavía algo de fuerza, pero el Athletic se ha entregado sin reservas y ha luchado con acierto e ilusión, equilibrando así el juego.

En la segunda mitad de la prórroga, a falta de diez minutos para la conclusión, la árbitra ha mostrado la segunda tarjeta amarilla a Itxaso, que ha tenido que abandonar el terreno de juego tras realizar un gran encuentro. Sus compañeras, con un enorme esfuerzo, han logrado resistir hasta los penaltis; de hecho, en los minutos finales, el Athletic ha presionado en busca del gol de la victoria, que no ha estado lejos.

Si la emoción ha presidido toda la eliminatoria, lo cierto es que esta se ha desbordado en la tanda de penaltis. El Athletic ha llegado a estar en una situación muy apurada, cuando, después del cuarto lanzamiento, la UD Tenerife ganaba por 3-2; pero Nanclares ha parado el quinto penalti del equipo tinerfeño, y las rojiblancas han empatado, llevando la tanda al turno alterno. En el noveno penalti, Adriana Nanclares ha vuelto a lucirse, y ha dejado a Oguiza la oportunidad de meter al Athletic en la semifinal; la jugadora vizcaína no ha fallado, y el equipo vasco ya está en la antesala de la final.

Ficha técnica

1 (7) - Athletic: Nanclares; Elexpuru, Landaluze, Maddi, Nevado (Garazi Fácila, m. 106); Itxaso, Ortega (Zugasti, m. 91), Zubieta (Oguiza, m. 106), Pinedo (Mariana, m. 91); Azkona (Bibi, m. 91) y Nahikari (Amezaga, m. 79).

1 (6) - UD Tenerife: Aline Reis; Clau Blanco (Aleksandra, m. 100), Agus Barroso, Patri Gavira, Pisco; Natalia Ramos, Thais Ferreira; Koko Ange, Paola (Estella, m. 100), Blom (Monday, m. 85); y Babajide.

Goles: 1-0, m. 10: Elexpuru. 1-1, m. 22: Patri Gavira.

Tanda de penaltis: Pisco, gol (0-1). Zugasti, para Aline (0-1). Babajide, para Nanclares (0-1). Mariana, gol (1-1). Natalia Ramos, gol (2-1). Maddi, gol (2-2). Patri Gavira, gol (2-3). Amezaga, al palo (2-3). Thais, para Nanclares (2-3). Elexpuru, gol (3-3). Barroso, gol (3-4). Garazi, gol (4-4). Monday, gol (4-5). Bibi, gol (5-5). Aleksandra, gol (5-6). Landaluze, gol (6-6). Estella, para Nanclares (6-6) y Oguiza, gol (7-6).

Árbitra: María Planes Terol (Murcia). Ha expulsado por doble amonestación a Itxaso (m. 50 y 110). Además, ha mostrado tarjetas amarillas a Zubieta (m.63), del Athletic, y Natalia Ramos (m.40), Clau Blanco (m.84) y Patri Gavira (m.93), del Tenerife.

Incidencias: Eliminatoria de cuartos de final de Copa de la Reina, disputada en Lezama ante 1193 espectadoras y espectadores.