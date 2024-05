Athletic Club Antiviolencia Proponen sancionar con 6.000 euros al aficionado del Atlético que insultó a Nico Williams Agencias | EITB MEDIA Publicado: 27/05/2024 20:53 (UTC+2) Última actualización: 27/05/2024 20:53 (UTC+2) El menor de los Williams explicó tras el partido que escuchó "sonidos de mono" procedentes de la grada cuando fue a lanzar un córner cerca del minuto 40 de partido. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Nico Williams celebra su gol tras los insultos racistas recibidos en el Metropolitano. Foto: Efe. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 6.000 euroko isuna proposatu dute, Nico Williamsi irain egin zion Atleticoren zalearentzat

La Comisión Antiviolencia propuso sancionar con 6.000 euros y 18 meses de prohibición de acceso a recintos deportivos a un aficionado miembro de un grupo radical del Atlético de Madrid que durante el partido de Liga contra el Athletic profirió con un megáfono insultos y gritos racistas contra un jugador del equipo visitante (Nico Williams) cada vez que éste se acercaba a la banda.

Estos hechos provocaron que el árbitro tuviera que parar el encuentro y ordenar al club que se activara de inmediato el protocolo antirracismo a través de la megafonía de estadio, recordó el ministerio del Interior.

Williams explicó tras el partido que escuchó "sonidos de mono" procedentes de la grada cuando fue a lanzar un córner cerca del minuto 40 y aseguró que "no es normal que todavía insulten por tu tono de piel".

"He escuchado sonidos de mono"

"He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. La verdad que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. No pasa nada. Hay que seguir trabajando. Esperamos que esto vaya cambiando poco a poco. Estamos haciendo una lucha interna y externa contra eso. Y es lo que hay", dijo en declaraciones a DAZN, que tras escuchar esos sonidos celebró su gol posterior con "un poco de rabia".

En un primer momento, el club colchonero fue sancionado con el cierre parcial de su estadio por dos partidos y el pago de una multa de 20.000 euros, pero ambas medidas quedaron anuladas tras el recurso presentado por el Atlético ante el Comité de Apelación.