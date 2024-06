Athletic Club Imprevisto Unai Simón anuncia que será operado de una muñeca tras la Eurocopa Agencias | EITB MEDIA Publicado: 17/06/2024 13:02 (UTC+2) Última actualización: 17/06/2024 13:13 (UTC+2) La intervención hará que el portero rojiblanco inicie más tarde su puesta apunto para la próxima temporada con el Athletic. Simón no ha dado detalles sobre cómo se dañó la muñeca. Escuchar la página Escuchar la página

Unai Simón, portero internacional del Athletic, desveló este lunes que está jugando con una dolencia en la muñeca la Eurocopa 2024, que le obligará a pasar por el quirófano cuando acabe la participación de España en la competición y que, por tanto, arrancará más tarde con su club el próximo curso.

"Me operaré después de terminar la Eurocopa, el tiempo de baja habría que hablarlo con el especialista que me opere", desveló en rueda de prensa en la concentración de la selección española en Donaueschingen.

"Es algo que no le he querido dar importancia hasta que no termine la Eurocopa porque no me impide jugar, como se ha demostrado a lo largo de la temporada, ni me ha preocupado. Ojalá que sea el 15 de julio cuando tenga que hablar de ello, pero hasta ese momento estoy pensando en la selección", manifestó.

Sin dar detalles

Unai Simón no quiso dar detalles del momento en el que se dañó la muñeca, fuera de los terrenos de juego, ni hablar más de nada que le pueda descentrar del duelo del próximo jueves ante Italia.

"El tema de la muñeca ya he respondido y he dicho que me operaré", dijo tajante al ser preguntado por segunda vez. "No quiero hablar de la muñeca porque no me genera ningún problema para competir y, cuando termine la Eurocopa, se hablará con más calma".