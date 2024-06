Athletic Club Fichaje El Athletic ficha a Leire Baños hasta 2027 EITB MEDIA Publicado: 28/06/2024 11:29 (UTC+2) Última actualización: 28/06/2024 12:04 (UTC+2) La irundarra firma hasta 2027 procedente del Levante UD y aportará su dilatada experiencia a la medular rojiblanca Escuchar la página Escuchar la página



Leire Baños Foto: Athletic Club

El Athletic Club y Leire Baños han suscrito un acuerdo para que la centrocampista vista de rojiblanco hasta el 30 de junio de 2027. La jugadora de Irun llega a Lezama vía traspaso desde el Levante UD, donde ha disputado en esta última temporada 30 partidos oficiales, Champions League incluida.

Baños, de 27 años, acumula más de 300 partidos en Primera División en sus once temporadas en la élite. Las ocho primeras fueron en la Real Sociedad (2013-2021), conquistando el título de Copa de 2019, y las tres últimas en el conjunto granota.

"Se pondrá a las órdenes de David Aznar en plena madurez futbolística. Las mejores armas son su poderío físico, sentido táctico y golpeo de balón", destacan desde el Athletic.

En declaraciones difundidas por la entidad bilbaína tras la firma del contrato realizada en el Palacio de Ibaigane en un acto que ha compartido con el presidente, Jon Uriarte, y el director de fútbol femenino, Xabier Arrieta, Baños se ha mostrado "encantada" de su fichaje por el Athletic.

"Vengo con mucha ilusión. El Athletic es un equipo histórico con una filosofía que no tiene ningún otro y eso también es de muy valorar. Que se trabaje tanto la cantera da sus frutos y se está viendo ahora con jugadoras jóvenes. He coincidido con muchas compañeras que están aquí, me han hablado muy bien y no he tenido ninguna duda en firmar", ha destacado la futbolista de Irun.