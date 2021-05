22/05/2021 19:59 Fútbol 38. JARDUNALDIA El Atlético, campeón de Liga; Valladolid y Huesca, descienden a Segunda División A. A. | EITB MEDIA Los madrileños han tenido que remontar (1-2) y han enviado al Valladolid a Segunda División. Junto al equipo vallisoletano también ha bajado el Huesca. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Los jugadores del Atlético celebran el campeonato liguero. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El Atlético de Madrid se ha proclamado campeón de LaLiga Santander 2020-21 tras ganar al Real Valladolid por 1-2, remontando un 1-0 local en la primera parte de Óscar Plano con goles del argentino Ángel Correa y el uruguayo Luis Suárez, un resultado que supone el descenso del conjunto vallisoletano.

Un gol de Óscar Plano al contragolpe adelantó al Real Valladolid en el minuto 18 ante un nervioso Atlético, que mejoró en la segunda parte, encontró el 1-1 tras una larga jugada culminada por una bonita acción individual de Ángel Correa en el minuto 57 y ganó gracias a que, diez minutos después, Luis Suárez aprovechó un error del delantero local Sergi Guardiola para materializar el 1-2 y hacerse con la necesaria victoria, puesto que el Real Madrid también se ha impuesto en su duelo ante el Villarreal, pese a hacerlo a última hora (2-1).

De esta forma, el conjunto rojiblanco logra su undécimo título liguero de su historia, mientras que el Valladolid desciende a LaLiga Smartbank después de tres campañas en la máxima categoría tras sumar únicamente 31 puntos.

Junto a los vallisoletanos el otro conjunto en perder la categoría ha sido el Huesca tras estrellarse con los postes y con un competitivo Valencia, a pesar de que no se jugaba nada. El equipo oscense no pudo pasar del empate pese a contar con opciones (0-0) lo que le hubiera dejando en la máxima categoría. No obstante, ese reparto de puntos, unido al triunfo del Elche frente al Athletic (2-0), hace que el equipo aragonés descienda a Segunda un año después de su ascenso (36 puntos Elche; 34 puntos Huesca).