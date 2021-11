23/11/2021 12:29 Fútbol Jugador FIFA 2021 Los candidatos al premio 'The Best' EITB Media Benzema, Messi, Mbappé y Neymar, entre candidatos al 'The Best' Jugador FIFA. El ganador se dará a conocer en una ceremonia 'online' que tendrá lugar el 17 de enero de 2022. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Leo Messi y Neymar, candidatos. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El organismo oficial del premio "The Best" al Jugador FIFA 2021 ha dado a conocer los once jugadores candidatos, así como las listas al mejor portero y mejor entrenador:

Los 11 candidatos a mejor jugador:

Leo Messi (Barcelona/PSG)

Neymar (PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Cristiano Ronaldo (Juventus Turín/Manchester United)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern Múnich)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Jorginho (Chelsea)

Mohamed Salah (Liverpool).

En el apartado "The Best" a mejor guardameta:

Alisson Becker (Liverpool)

Gialuigo Donnarumma (Milán/PSG)

Edouard Mendy (Chelsea)

Manuel Neuer (Bayern Múnich)

Kasper Schmeichel (Leicester)

Los siete técnicos elegido, son:

- Antonio Conte (Italia/FC Internazionale Milano/Tottenham Hotspur FC)

- Hansi Flick (Alemania/FC Bayern München/selección de Alemania)

- Pep Guardiola (España/Manchester City FC)

- Roberto Mancini (Italia/selección de Italia)

- Lionel Sebastián Scaloni (Argentina/selección de Argentina)

- Diego Simeone (Argentina/Atlético de Madrid)

- Thomas Tuchel (Alemania/Chelsea FC)