Alexia Putellas y Leo Messi ganan el premio The Best como mejores futbolistas de 2022 EITB MEDIA Publicado: 28/02/2023 11:25 (UTC+1) Última actualización: 28/02/2023 12:06 (UTC+1) Mary Earps y Emiliano "Dibu" Martínez se han llevado los galardones que otorga la FIFA a mejores guardametas del pasado año, este lunes por la noche.

Alexia Putellas, en la imagen con el premio The Best, es la mejor jugadora de 2022. Foto: EFE.

La FIFA ha otorgado a Alexia Putellas y Leo Messi el trofeo The Best a mejor jugadora y jugador de 2022, en tanto que Mary Earps y Emiliano "Dibu" Martínez han sido premiados como mejor portera y portero del pasado año, según ha reconocido este lunes por la noche el máximo organismo del fútbol mundial. Sarina Wiegman y Lionel Scaloni son, además, la mejor entrenadora y el mejor entrenador de 2022.

En este contexto, Alexia Putellas, a sus 29 años, ha logrado su segundo trofeo The Best consecutivo, cinco meses después de haber ganado su segundo Balón de Oro. La jugadora del FC Barcelona, con el que en 2022 ganó la Liga y la Copa en España y fue finalista de la Liga de Campeones, se convierte en la primera jugadora que repite este galardón.

Putellas se perdió por lesión la Eurocopa, pero acabó como máxima goleadora de la Liga de Campeones 2021-22, con once dianas, y marcó, en total, 34 goles en la temporada 2021-22.

También Leo Messi, futbolista del París Saint-Germain de 35 años, ha logrado su segundo The Best; el jugador argentino recibió este premio por primera vez en 2009. Messi ha ganado el trofeo cinco meses después de no haber estado en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro.

Leo Messi. Foto: EFE.

Elegido mejor jugador del Campeonato del Mundo de Fútbol de Catar, donde su selección, Argentina, se hizo con el título, Messi acabó el Mundial como segundo máximo goleador, con siete tantos, a los que añadió tres asistencias.

En lo que respecta a los y las porteras, la guardameta inglesa del Manchester United Mary Earps, de 29 años, campeona de Europa con Inglaterra, ha sido elegida como la mejor de 2022.

Earps solo encajó dos goles en la Eurocopa, y, además, contribuyó a la buena temporada realizada por su club.

La distinción reservada al mejor portero del año también ha recaído en un componente de la selección de Argentina, campeona del mundo en Catar; así, Emiliano "Dibu" Martínez, guardameta de Argentina y del Aston Villa, ha conseguido el premio.

Martínez, de 30 años, acabó el Mundial como portero menos goleado, y fue clave en la victoria de Argentina, especialmente en las tandas de penaltis disputadas en cuartos de final, contra Países Bajos, y en la final, ante Francia.

Los onces ideales de 2022 han sido los siguientes: Endler; Lucy Bronze, Mapi León, Leah Williamson, Wendie Renard; Alexia Putellas; Keira Walsh, Lena Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead; y Courtois; Hakimi, Van Dijk, Joao Cancelo; Casemiro, Modric, De Bryune, Messi; Benzema, Haaland y Mbappé.

En paralelo, la y el mejor entrenador de 2022 han sido, respectivamente, la neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra y campeona de la Eurocopa, que logra el premio The Best por tercera vez, y el argentino Lionel Scaloni, entrenador de la selección de su país y campeón del mundo. El labortano Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha sido quinto en la votación.

El futbolista polaco del Warta Poznan Marcin Oleksy ha ganado el premio Puskas al mejor gol del año, por el que logró el 6 de noviembre de 2022 en un partido con muletas, ante el Stal Rzeszów.

La afición argentina ha sido galardonada como la mejor el año, y el futbolista georgiano del Cremonese Luka Lochoshvili ha ganado el The Best al "fair play", por salvar la vida en el campo a un jugador del equipo rival, que se había desvanecido y estuvo a punto de ahogarse.