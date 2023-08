Fútbol Campeonato del Mundo Inglaterra elimina a Nigeria en los penaltis, y pasa a cuartos de final del Mundial EITB MEDIA Publicado: 07/08/2023 12:41 (UTC+2) Última actualización: 07/08/2023 13:07 (UTC+2) No ha habido goles en los 120 minutos de juego, pero Inglaterra, que ha disputado la prórroga con una jugadora menos, por expulsión de James, ha estado más acertada que su rival en la tanda de penaltis, que ha ganado por 4-2. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Kelly, que ha marcado el último penalti, y Greenwood celebran la victoria de Inglaterra. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Ingalaterrak Nigeria kanporatu du, penaltietan, eta Munduko Txapelketako final laurdenetarako sailkatu da

Inglaterra ha eliminado este lunes a Nigeria en octavos de final del Campeonato del Mundo de fútbol de 2023, que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda, y se ha clasificado para los cuartos de final, que disputará ante Colombia o Jamaica el próximo sábado, 12 de agosto. El equipo entrenado por Sarina Wiegman ha obtenido el pase en la tanda de penaltis, después del 0-0 que ha registrado el marcador tras la disputa de los 90 minutos de partido y de la prórroga; en los lanzamientos desde los once metros, Inglaterra, que ha jugado con una futbolista menos desde el minuto 85, ha ganado por 4-2.

Inglaterra, actual campeona de Europa, parecía favorita para pasar a cuartos; en la fase de grupos, las jugadoras de Sarina Wiegman se habían mostrado intratables, y habían demostrado encontrarse en un gran momento de forma para las eliminatorias. Nigeria, clasificada para octavos con brillantez y con mucho mérito, no obstante, apuntaba a ser un escollo difícil para el equipo inglés.

Lo cierto es que lo visto en Brisbane ha dado la razón a quienes así pensaban. No ha habido excesiva claridad en los 90 minutos de juego, y ambas selecciones han estado a un nivel muy parejo. Además, en el minuto 85, la delantera de Inglaterra Lauren James, máxima goleadora de su equipo en la fase de grupos, ha sido expulsada, tras una acción en la que ha pisado, sin balón, a una jugadora rival. Así las cosas, con los 30 minutos de prórroga por jugarse, la superioridad numérica de las de Randy Waldrum podía ser decisiva.

El tiempo suplementario no ha resuelto nada, sin embargo, a pesar de que Nigeria ha dominado más y lo ha intentado en varias ocasiones. En el tramo final, Oshoala, en una buena jugada dentro del área, ha rematado con la zurda, pero no ha encontrado el gol; al poco, England, en un balón colgado al área nigeriana, ha peinado con peligro, e Inglaterra ha estado cerca de aprovechar una acción de estrategia para lograr el pase. No ha sido así, y la tanda de penaltis ha sido inevitable.

En ella, en los penaltis, la superioridad de Inglaterra ha sido clara. Ambas selecciones han fallado su primer lanzamiento, pero en el segundo turno Inglaterra ha tomado la delantera, y ya no la ha perdido; en el quinto disparo, Chloe Kelly, que tenía la oportunidad de dar a su equipo la victoria, ha puesto el balón en el ángulo y ha sentenciado la eliminatoria.

Así, la campeona de Europa ya espera rival para los cuartos de final, donde deberá superar, el sábado a las 12:30 horas de Euskal Herria, en Sídney, a la ganadora del duelo entre Colombia y Jamaica, que se disputa este martes a las 10:00 horas de Euskal Herria.

Ficha técnica

0 (4) - Inglaterra: Mary Earps; Jess Carter, Alex Greenwood, Millie Bright; Lucy Bronze, Georgia Stanway, Keira Walsh (m.120, Katie Zelem), Lauren James, Rachel Daly; Lauren Hemp (m.106, Beth England) y Alessia Russo (m.88, Chloe Kelly).

0 (2) - Nigeria: Chiamaka Nnadozie; Michelle Alozie, Ashleigh Plumptre, Osinachi Ohale, Blessing Demehin; Toni Payne (m.114, Desire Oparanozie), Christy Ucheibe, Halimatu Ayinde (m.91, Jennifer Echegini), Rasheedat Ajibade, Ifeoma Onumonu (m.58, Asisat Oshoala); y Uchenna Kanu (m.81, Francisca Ordega).

Penaltis: 0-0: Stanway, fuera. 0-0: Oparanozie, fuera. 1-0: England, gol. 1-0: Alozie, fuera. 2-0: Daly, gol. 2-1: Ajibade, gol. 3-1: Greenwood, gol. 3-2: Ucheibe, gol. 4-2: Kelly, gol.

Árbitra: Melissa Borjas (Honduras). Ha expulsado, con roja directa, a Lauren James (m.85).