Fútbol Bundesliga Xabi Alonso confirma que se queda al menos otro año más al frente del Bayer Leverkusen Agencias | EITB Media Publicado: 29/03/2024 16:24 (UTC+1) Última actualización: 29/03/2024 16:24 (UTC+1) El entrenador tolosarra ha destacado que está muy contento en el Bayer Leverkusen y que su trabajo en el club bávaro "aún no ha terminado".

El técnico vasco Xabi Alonso ha confirmado este viernes en rueda de prensa que se queda al menos otro año más al frente del Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana.

"Mi trabajo en el Bayer aún no ha terminado. Quiero ayudar al club, ayudar a los jugadores a seguir desarrollándose, la directiva es estupenda... todo es fantástico aquí. Aún soy un entrenador joven, pero creo que esta es la mejor decisión para mi futuro. Me he tomado mi tiempo y estoy seguro de ello", ha señalado el entrenador, de 42 años, en declaraciones que recoge el diario Bild.

También ha revelado que la semana pasada tuvo una "buena conversación" con la cúpula del club, en la que le comunicó que quería seguir en el Bayer Leverkusen, y que está mañana ha informado de su decisión al equipo.