Fútbol Copa del Rey La Real se clasifica para dieciseisavos de final de la Copa, y el Alavés y el Barakaldo quedan eliminados EITB MEDIA Publicado: 06/12/2024 00:15 (UTC+1) Última actualización: 06/12/2024 00:28 (UTC+1) La Real ha superado en la prórroga al Conquense (0-1), el Alavés ha caído en la tanda de penaltis ante la Minera, y el Barakaldo ha perdido por 1-2 contra el Racing Ferrol, en la segunda eliminatoria, este jueves.

Euskaraz irakurri: Reala Kopako final hamaseirenetarako sailkatu da, eta Alaves eta Barakaldo txapelketatik kanpo gelditu dira

La Real Sociedad se ha clasificado para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2024-25, y el Alavés y el Barakaldo han quedado eliminados en la segunda eliminatoria del campeonato, este jueves por la noche. El equipo donostiarra ha logrado el pase al eliminar al Conquense, 0-1, en la prórroga, con gol de Brais Méndez, el conjunto vitoriano ha caído en los penaltis ante la Minera, después del 2-2 con que ha finalizado la prórroga (Kike García ha sido el autor de los dos goles del Alavés), y el Barakaldo ha perdido por 1-2 ante el Racing Ferrol, que ha remontado el gol marcado por Luis Bilbao.

Conquense-Real Sociedad (0-1)

En este contexto, en La Fuensanta, la Real Sociedad ha arrancado con fuerza en su eliminatoria ante el Conquense, y Pablo Marín y Javi López, en los primeros veinte minutos, han mandado dos balones al poste. Poco a poco, eso sí, el juego se ha ido equilibrando. Los de Imanol han controlado el centro del campo durante todo el encuentro, si bien les ha faltado profundidad; con Mikel Oyarzabal, Brais Méndez, Ander Barrenetxea y Sergio Gómez ya en el campo, el conjunto vasco ha encerrado a su rival, pero no ha llegado el gol, y la eliminatoria ha ido a la prórroga.

Apenas había comenzado el tiempo suplementario, Sergio Gómez ha entrado por la izquierda, ha centrado al área, y Brais, con un hábil zurdazo, ha marcado el 0-1. Esa es la acción que ha sentenciado la clasificación de la Real, que ha creado ocasiones de gol como para marcar al menos otro tanto, pero que, finalmente, si bien no lo ha logrado, ha pasado a dieciseisavos, que era el principal y más importante objetivo.

La Real Sociedad ha sentenciado la eliminatoria en la prórroga. Foto: EFE.

La Real, de esta forma, estará en el sorteo del próximo lunes, junto a Osasuna y al Athletic, en lo que se refiere al fútbol vasco.

Minera-Alavés (2-2, la Minera se clasifica en los penaltis)

En paralelo, en Cartagonova, con el Chacho Coudet dirigiendo, ante la Minera, su primer partido como entrenador del Alavés, el equipo vitoriano se ha encontrado con un gol de desventaja en el minuto 33; José Mas ha sido el autor del tanto, que obligaba al conjunto alavesista a buscar la remontada. Lo ha intentado el equipo albiazul en la primera parte, pero el gol no ha llegado hasta el minuto 60, y lo ha firmado Kike García, que acababa de entrar al campo. Los de Coudet han presionado para tratar de evitar la prórroga, pero no han podido evitar los 30 minutos de tiempo extra.

A punto de finalizar la primera parte de la prórroga, Baradji ha aprovechado un fallo defensivo del Alavés para marcar el 2-1. Justo a continuación, en la primera jugada de la segunda mitad, un jugador de la Minera ha evitado con la mano una jugada clara de ataque del equipo vasco en el área, por lo que ha habido penalti, y el equipo local se ha quedado con diez hombres; Kike García no ha dejado pasar la oportunidad de poner, de nuevo, el empate.

El Alavés ha sido eliminado en la tanda de penaltis. Foto: EFE.

A pesar de la superioridad numérica, el Alavés no ha podido concretar su dominio en otro gol, y la eliminatoria, así, se ha decidido en la tanda de penaltis. En los lanzamientos desde los once metros, la Minera ha tenido más acierto que el equipo de Chacho Coudet; Jordán y Conechny han marcado sus penaltis, pero Rebbach y Protesoni no han podido hacerlo, y el Alavés ha quedado eliminado.

Barakaldo-Racing Ferrol (1-2)

Un poco antes, en Lasesarre, el Barakaldo ha estado muy cerca de lograr la hazaña de seguir en la Copa, ante un equipo de LaLiga Hypermotion, como el Racing Ferrol. Los de Imanol de la Sota, de hecho, se han adelantado en la eliminatoria, en el minuto 20, con un excelente gol de Luis Bilbao, que, con su pierna izquierda, ha marcado desde cerca, pero casi sin ángulo. El conjunto gualdinegro jugaba bien ante el cuadro gallego, que no encontraba la manera de hacer daño al equipo vizcaíno hasta que, en el minuto 26, Bebé, en un contrataque, ha firmado el gol del empate.

La eliminatoria ha permanecido igualada hasta el minuto 86. Entonces, en una rápida ofensiva del Racing Ferrol, Nacho ha llegado hasta el borde del área del Barakaldo, y, con un gran chut, ha hecho el 1-2.

Lasesarre, a pesar de la derrota del Barakaldo, ha vivido una bonita noche de Copa, con un ambiente espectacular. El conjunto vasco dice adiós a la competición, pero lo hace con la cabeza alta, y después de haber estado a punto de colarse entre los 32 mejores de la misma.