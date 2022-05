Eibar

ALCORCÓN VS. EIBAR, PREVIA

El Eibar, a por el ascenso

Agencias | EITB Media

Publicado: 28/05/2022 14:46 (UTC+2) Última actualización: 28/05/2022 15:36 (UTC+2)

El cuadro armero depende de si mismo: si gana, asciende directo. Si empata, asciende mientras no gane el Valladolid o no venza el Almería. Si pierde, asciende si no puntúa el Almería o si no gana el Valladolid.

Los jugadores del Eibar celebran un gol frente a Tenerife en su último partido. Foto: EFE.