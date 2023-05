Eibar Liga F El Eibar asciende a la Liga F EITB MEDIA Publicado: 14/05/2023 14:03 (UTC+2) Última actualización: 14/05/2023 14:50 (UTC+2) El equipo armero ha empatado en Granada (0-0), este domingo, en la última jornada, y finaliza la Liga igualado a puntos con el Deportivo, al que venció como local y con el que empató a domicilio. Osasuna jugará el play-off de ascenso, en tanto que el Athletic B ha logrado la permanencia. Escuchar la página Escuchar la página

El Eibar ha logrado este domingo el ascenso a la Liga F. El equipo armero ha empatado en Granada, 0-0, en la última jornada de la Primera Federación, y ha finalizado la Liga igualado a 53 puntos con el Deportivo, al que venció como local (1-0) y con el que empató a domicilio (1-1), resultados que, en definitiva, le han dado la plaza de ascenso directo. Osasuna, que también tenía opciones de subir a la Liga F, ha perdido en casa del Cacereño (1-0), y ha terminado la Liga en cuarta posición, con lo que jugará el play-off de ascenso, en tanto que el Athletic B, que ha ganado en Oviedo (0-2), ha logrado, finalmente, la permanencia.

La última jornada de la Primera Federación, disputada este mediodía, se presentaba muy emocionante, con muchos puntos de atención. Uno de ellos estaba en Granada, donde el Eibar, ante un rival que también apuraba sus opciones de ascenso (la primera plaza de la clasificación, que es la que, en principio, otorga ese ascenso, era matemáticamente del Barcelona B, que no podía subir a la Liga F), debía buscar la victoria y esperar que otros resultados pudieran favorecerle en su objetivo. Finalmente, las de Yerai Martín han sabido aprovechar sus posibilidades, y han sacado el máximo rendimiento del empate a cero que han firmado en Granada. El ascenso, así las cosas, ha sido una realidad, al filo de las 14:00 horas.

El Eibar, así, ha recuperado su sitio en la Liga F, un año después de su descenso; el conjunto guipuzcoano vuelve a la máxima categoría tan solo una temporada después.

También podía haber sido un gran día para Osasuna. El equipo de Kakun Mainz jugaba contra el Cacereño, como visitante, y, de lograr el triunfo, contaba con buenas opciones de terminar la Liga en posición de ascenso directo. Sin embargo, el Cacereño ha sumado los tres puntos, ganando 1-0, y Osasuna no ha podido conseguirlo; no obstante, la temporada no ha terminado, dado que el conjunto rojillo se jugará el objetivo en el play-off que tiene por delante.

En el otro lado de la clasificación, el Athletic B ha ganado en Oviedo, por 0-2, y, de esta manera, ha conseguido mantener la categoría. Lo ha hecho de manera muy brillante, con una recta final de campeonato excelente.