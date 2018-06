Mundial

La RFEF destituye a Julen Lopetegui y pone a Hierro al frente

AGENCIAS | REDACCIÓN

13/06/2018

La decisión se toma apenas veinte horas después del anuncio del martes por la tarde del Real Madrid del fichaje del técnico para la nueva temporada

Julen Lopetegui ha sido destituido este miércoles como seleccionador español, según anunció en rueda de prensa Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, en la concentración del equipo en la ciudad rusa de Krasnodar, a dos días del debut en el Mundial 2018 ante Portugal.

La decisión se toma apenas veinte horas después del anuncio del martes por la tarde del Real Madrid del fichaje del técnico para la nueva temporada una vez finalizada la cita de Rusia 2018. "Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional", anunció Rubiales en conferencia de prensa.

Según ha declarado Rubiales, las negociaciones entre el técnico guipuzcoano y la entidad blanca se han desarrollado sin que la Federación estuviese informada.

Hierro, el sustituto

En su lugar La Federación Española de Fútbol ha anunciado que Fernando Hierro, hasta ahora director deportivo, asumirá el cargo de seleccionador de ahora en adelante. Esta misma tarde ha sido presentado en rueda de prensa en su nuevo cargo, y más tarde ha dirigido su primer entrenamiento.

En la citada comparecencia ha declarado que no piensa más allá de la disputa del Mundial: "Mi cargo es Portugal y después el siguiente, el siguiente y el siguiente. No pensamos en otra cosa que no sea en hacer un gran Mundial".

Fernando Hierro, en su comparecencia. Foto: EFE

Lopetegui, "muy triste"

El ya exseleccionador Julen Lopetegui ha confesado sentirse "muy triste" tras su destitución a tan solo dos días del debut ante Portugal y le ha deseado al "magnífico equipo" que dirigía hasta este miércoles que triunfe en el campeonato.

"Estoy muy triste, pero bueno... Deseando que hagamos un magnífico Mundial y lo ganemos. Tenemos un magnífico equipo y ojalá ganemos el Mundial", se limitó a decir Lopetegui ante la prensa, justo antes de acceder al aeropuerto de Krasnodar tras abandonar la concentración de la selección española.