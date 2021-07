05/07/2021 12:53 Osasuna Llega del Eibar Cote jugará en Osasuna EITB Media El club rojillo también ha confirmado el acuerdo con el Girona para el traspaso del futbolista Jonás Ramalho. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Cote. Foto: Osasuna Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el futbolista, José Ángel Valdés Díaz, Cote, que llega libre tras finalizar su relación contractual con la Sociedad Deportiva Eibar. El lateral izquierdo asturiano firmará una vinculación para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2023. Su cláusula de rescisión será de 15.000.000 euros en LaLiga Santander.

Cote, es un lateral zurdo de nivel contrastado. Acumula 199 encuentros en la máxima categoría en España, además de 27 partidos en la Serie A y 14 encuentros en la liga portuguesa. Ha disputado también 3 partidos de Liga de Campeones y 10 de Europa League.

Inició su carrera deportiva en el C. D. La Braña para dar el salto en 1997 a las categorías inferiores del Sporting de Gijón. En la campaña 2008-2009 debutó con el primer equipo en la Copa del Rey, y en febrero de 2009 hizo su debut en Primera División. Sin embargo, su llegada definitiva al primer equipo no se produjo hasta la campaña 2009-2010. Su enorme evolución con el conjunto asturiano no pasó desapercibida, y en 2011 fue fichado por el A. S. Roma. La pasada campaña jugó en el Eibar.



Por otro lado, Osasuna y el Girona F. C. han alcanzado un acuerdo para el traspaso del futbolista Jonás Ramalho.

El futbolista vasco llegó en diciembre cedido desde el equipo gerundense con una opción pactada con el conjunto catalán que el conjunto rojillo ha ejecutado. Osasuna abonará 700.000 euros al Girona F. C. y Ramalho se convertirá en jugador rojillo hasta el 30 de junio de 2022. La cláusula de rescisión del futbolista será de 10.000.000 de euros.