Osasuna LaLiga EA Sports: jornada 7 Osasuna juega un partido valiente ante el Atlético Madrid en El Sadar, pero no puede sumar (0-2) EITB MEDIA Publicado: 28/09/2023 23:36 (UTC+2) Última actualización: 29/09/2023 00:39 (UTC+2) Griezmann, en el minuto 20, y Riquelme, en el 81, han hecho los goles del Atlético Madrid. El equipo navarro ha hecho un gran segundo tiempo, y ha merecido al menos el empate; el árbitro, Martínez Munuera, ha anulado de manera polémica un tanto de David García, en el minuto 77, que suponía el 1-1.

Euskaraz irakurri

David García muestra su rabia en un lance del partido. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Osasunak partida ausarta jokatu du Sadarren Atletico Madrilen aurka, baina ezin izan du punturik batu (0-2)

Osasuna ha perdido este jueves por la noche en El Sadar ante el Atlético Madrid, 0-2, en la séptima jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2023-24. Antoine Griezmann, en el minuto 20, y Rodrigo Riquelme, en el 81, han sido los autores de los goles del Atlético Madrid, que se ha llevado la victoria en un encuentro marcado por el gol anulado por el árbitro, Martínez Munuera, en una decisión muy polémica y discutida, a David García en el minuto 77. Tras este partido, Osasuna continúa con siete puntos en la clasificación, donde ocupa la decimocuarta posición.

Resumen del partido Osasuna-Atlético Madrid (0-2)

Ha sido un partido tenso, muy bien jugado por Osasuna en la segunda mitad, con un Jesús Areso que, por la derecha, ha llevado mucho peligro, y un ataque del equipo rojillo, formado por Aimar Oroz, Chimy Ávila y Ante Budimir, que ha puesto en muchos aprietos a la defensa rival. La decisión de Martínez Munuera, anulando el gol de David García, en una jugada que deja muchas dudas en torno al acierto del colegiado, ha condicionado por completo el resultado final, adverso para Osasuna, que pierde, además, A Chimy Ávila y a Jagoba Arrasate en los próximos encuentros, ya que han sido expulsados en el tramo final.

Había expectación por comprobar si los entrenadores de ambos equipos iban a optar por introducir muchos cambios en las alineaciones titulares, teniendo en cuenta que el domingo les espera a ambos otro partido de Liga; en definitiva, Jagoba Arrasate ha situado a Catena y a David García en el centro de la defensa, con Areso en la derecha y Juan Cruz en la izquierda; Pablo Ibáñez ha tenido su sitio en el centro del campo. Simeone, por su parte, ha sustituido al lesionado Savic con la inclusión de Axel Witsel, en la zaga.

Griezmann adelanta al Atlético Madrid

Osasuna y Atlético Madrid han salido al campo plenos de fuerza, y en el primer tramo del encuentro los protagonistas del mismo, los jugadores de ambos equipos, se han empleado a fondo. Morata ha tenido la primera oportunidad, pero su tiro con el exterior ha salido muy desviado, y, a continuación, en el minuto 13, Ante Budimir ha dispuesto de dos jugadas en las que ha podido rematar, en la primera con la izquierda y en la segunda de cabeza. En el minuto 18, Lucas Torró, con un duro zurdazo que se le ha ido fuera por muy poco, ha estado muy cerca de abrir el marcador.

Lo ha hecho, casi a renglón seguido, Antoine Griezmann, en una jugada que ha comenzado en la izquierda del ataque del Atlético Madrid. Lino ha centrado al área pequeña, muy cerrado, y Aitor Fernández, que quizás esperaba el remate de Morata, no ha podido despejar con claridad; Griezmann, muy atento, ha recogido la pelota, y, sin demasiado ángulo, con la zurda, ha chutado para hacer el 0-1. Era el minuto 20.

Osasuna ha acusado el golpe en los siguientes minutos, pero los de Jagoba Arrasate han tenido capacidad para recuperarse y hacer que el rival retrocediera. Mojica, en una acción de habilidad y de fuerza, ha lanzado con violencia al poste derecho del Oblak; ya en el descuento de la primera mitad, en una buena combinación de los jugadores de ataque del equipo rojillo, Aimar Oroz ha estado a punto de quedarse solo ante el portero visitante. El conjunto navarro movía la pelota, e intentaba encontrar el hueco en la defensa rival, que se mostraba segura y sin fisuras. De esta forma, el primer tiempo ha concluido con el 0-1 establecido por Griezmann.

Espectáculo de Osasuna en la segunda parte

Una preciosa jugada que han hilvanado por la derecha Jesús Areso y Aimar Oroz, con clase y con rapidez, ha dejado solo en la frontal del área a Chimy Ávila, y el buen remate del argentino se ha ido fuera por muy poco. Ha sido la acción que ha dado comienzo a la ofensiva de Osasuna en la segunda parte, en la que Osasuna ha salido decidido a buscar la igualada, y, empujado por la afición de El Sadar, ha desbordado al Atlético Madrid.

Simeone, que no estaba contento con lo que estaba viendo, ha puesto sobre el campo a César Azpilicueta, que ha sido recibido con una gran ovación. Jagoba Arrasate, por su parte, ha jugado las bazas de Iker Muñoz y de Jon Moncayola, para aumentar incluso el ritmo del partido. En medio de un ambiente electrizante, con El Sadar participando como un jugador más, Osasuna hacía méritos para anotar el tanto del empate. Chimy Ávila de nuevo, Lucas Torró desde cerca en el minuto 66, David García segundos después… El Atlético Madrid no podía salir de su parcela, porque Osasuna no lo permitía.

Gol anulado

En esas, en el minuto 77, ha llegado una de las jugadas clave del partido. En un córner, sacado desde la izquierda, David García se ha elevado a la perfección y ha cabeceado de manera impecable; Osasuna festejaba con enorme alegría el empate, cuando el árbitro, Martínez Munuera, ha anulado el tanto. A falta de conocer la razón exacta de la decisión del colegiado valenciano, lo cierto es que no es sencillo determinarla; el defensa visitante Witsel ha caído, en una acción con Budimir y Oroz, que ha sido empujado por Giménez, en lo que no ha parecido más que una pugna dentro del área, un forcejeo. Jagoba Arrasate ha sido expulsado por sus protestas, a continuación.

Los nervios se han encrespado de forma muy intensa tras ello, y el Atlético Madrid ha sabido aprovecharlo; en un rápido contraataque, Rodrigo Riquelme, con habilidad, ha regateado a Aitor y, a puerta vacía, ha hecho el 0-2.

Las cosas se ponían ya muy difíciles para Osasuna, que ha visto, por su eso fuera poco, cómo Chimy Ávila ha sido expulsado, con roja directa, tras dos encontronazos con Morata, que también ha sido amonestado con tarjeta roja, en su caso por doble amarilla.

Osasuna no ha dejado de intentarlo, pero se ha encontrado con demasiadas dificultades. El descuento ha dejado una gran parada de Aitor, ante Azpilicueta, antes de que el público de El Sadar haya despedido a sus jugadores con una gran ovación, por su esfuerzo y por el buen juego que han mostrado, tras el pitido final.

Ficha técnica

0 – Osasuna: Aitor Fernández; Areso, Catena, David García, Juan Cruz, Mojica (Barja, m. 79); Aimar (Rubén García, m. 90), Torró (Iker Muñoz, m. 66), Pablo Ibáñez (Moncayola, m. 66); Budimir (Raúl García, m. 79), Chimy Ávila.

2 – Atlético Madrid: Oblak; Molina (Azpilicueta, m. 61), Witsel, Giménez, Hermoso, Lino (Riquelme, m. 81); Llorente (Riquelme, m. 66), Koke, Saúl; Griezmann y Morata.

Goles: Griezmann 0-1 (m. 20), Riquelme 0-2 (m. 81)

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Ha mostrado tarjeta amarilla a Catena, Oroz y Aitor, por parte de Osasuna, y a Lino por parte visitante. Han sido expulsados con roja directa Jagoba Arrasate (m. 78), por protestar, y Chimy Ávila (m. 85), por un pisotón. Morata ha visto dos tarjetas amarillas.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio de El Sadar, ante 20 192 espectadoras y espectadores.