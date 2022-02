17/02/2022 23:20 Real Sociedad Liga Europa La Real Sociedad empata con el Leipzig (2-2) y la eliminatoria se decidirá en Anoeta A. B. E. | EITB Media El equipo txuri-urdin ha empatado a dos con el conjunto alemán el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa. La Real se ha adelantado en el marcador en dos ocasiones, pero el Leipzig ha sido capaz de igualar el choque. Escuchar la página Escuchar la página

La Real Sociedad empató con el Leipzig (2-2) este jueves en Alemania el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa. Por lo tanto, la eliminatoria y la clasificación a los octavos de final se decidirán en el Reale Arena el próximo 24 de febrero.

Los minutos iniciales fueron igualados, pero en el minuto 8, la Real se adelantó en el marcador en la primera ocasión que generó: Portu asistió de tacón a Rico, este centro, y el disparo de Le Normand (0-1) se coló en la portería rival, tras golpear en un adversario.

El encuentro se le puso de cara al conjunto txuri-urdin, aunque después de encajar el gol, el Leipzig metió atrás a la Real Sociedad. Al equipo alemán le costó crear ocasiones claras de gol, pero llevó peligro a las inmediaciones de la portería defendida por Ryan, sobre todo por medio de Angeliño y Dani Olmo. El conjunto local no cesó en su empeño de atacar e igualó el partido en el minuto 30 con un gol de Nkunku (1-1). El delantero del Leipzig cabeceó de manera brillante el centró que realizó Angeliño.

En los últimos 15 minutos de la primera mitad, la superioridad de los locales fue manifiesta, pero la Real Sociedad aguantó encerrada atrás, y el choque llegó empatado al descanso.

En la reanudación, el Leipzig se lanzó al ataque, mientras que la Real Sociedad siguió esperando atrás al rival con la intención de poder salir al contraataque y hacer daño a su adversario. En el minuto 60, Oyarzabal sacó un córner, Gvardiol tocó el balón con la mano dentro del área, y el árbitro señaló penalti a favor del conjunto txuri-urdin, tras consultar el VAR. Mikel Oyarzabal no perdonó desde el punto de penalti (1-2) y volvió a poner por delante en el marcador a la Real Sociedad.

El guion del encuentro no cambió tras el 1-2. El Leipzig volvió a dominar y estuvo a punto de empatar en el minuto 66, pero el guardameta Ryan despejó el disparo de Forsberg. Cuatro minutos más tarde, la volea de Simakan se marchó fuera. Siguió insistiendo el equipo alemán, y en el minuto 79, el colegiado señaló penalti favorable al Leipzig por una falta de Zaldua a Szoboszlai dentro del área. El penalti fue protestado por los jugadores de la Real Sociedad, pero el VAR no corrigió la decisión del colegiado y no hubo nada que hacer. Forsberg puso el 2-2 desde los once metros, sin dar opciones a Ryan.

Ya en el descuento, Mathew Ryan evitó el tercer gol del Leipzig al parar un remate a quemarropa de Benedikt Henrichs.

Ficha técnica:

2 - Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Simakan, Gvardiol; Adams (Henrichs, min. 46), Lainer (Forsberg, min. 63), Kampl (Haidara, min. 86), Angeliño; Dani Olmo (Poulsen, min. 80); Nkunku (Szoboszlai, min. 80) y André Silva.

2 - Real Sociedad: Ryan; Zaldua, Aritz, Le Normand, Diego Rico (Aihen, min. 61); Portu, Zubeldía, Merino, Rafinha (Pacheco, min. 78); Sörloth y Oyarzabal.

Goles: 0-1 (min 8, Le Normand), 1-1 (min 30, Nkunku), 1-2 (min 64, Oyarzabal, de penalti), 2-2 (min 82, Forsberg, de penalti).

Árbitro: Cüney Cakir (Turquía).