Real Sociedad LaLiga Santander La Real consigue los 3 puntos en casa tras vencer al Espanyol (2-1) B. L. G. | EITB MEDIA Publicado: 18/09/2022 20:32 (UTC+2) Última actualización: 18/09/2022 21:20 (UTC+2) La Real ha logrado una ajustada victoria ante el Espanyol. El partido ha sido igualado y se ha mantenido el resultado de la primera parte durante la segunda. Brais y Sorloth han hecho los goles locales. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Celebración del segundo gol de la Real. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Realak 3 puntuak lortu ditu etxean, Espanyol 2 eta 1 garaituta

La Real Sociedad ha ganado 2-1 al Espanyol. Los catalanes no han puesto las cosas fáciles a los blanquiazules y en los últimos minutos del partido el empate ha estado cerca. Brais Méndez y Sorloth han hecho los goles locales. El del Espanyol, por su parte, lo ha marcado Edu Expósito.

Resumen del partido Real Sociedad-Espanyol (2-1).

El inicio de partido ha sido igualado hoy en el Reale Arena. Al comienzo de la primera parte ninguno de los dos equipos se ha impuesto. Sin embargo, en la primera ocasión clara (minuto 17), la Real ha logrado adelantarse en el marcador. Take ha presionado al portero del Espanyol, le ha robado el balón y Sorloth solo ha tenido que empujar el balón a la portería.

La alegría no ha durado demasiado en San Sebastián. A los dos minutos, el Espanyol ha empatado en un córner. Han acabado de la mejor manera a una jugada ensayada. Los pericos han sacado en corto y Edu Expósito ha rematado al borde del área.

La Real, sin embargo, se ha recuperado y ha empezado a dominar el encuentro. En el minuto 23 un cabezazo de Sorloth ha puestoen apuros a Álvaro Fernández, pero los de Imanol no han obtenido premio.

5 minutos más tarde, en el 28, tras una gran jugada de Merino, Brais ha marcado el segundo de la Real. La dinámica se ha mantenido hasta el descanso. Aunque la Real ha seguido mandando en el campo, no ha generado ocasiones claras en el último cuarto de hora.

A la vuelta de los vestuarios, los equipos no han sido especialmente agresivos y no han creado ocasiones claras. El primer disparo a puerta ha sido en el minuto 58 de la mano de Sorloth, pero no ha dado demasiado trabajo a Álvaro Fernández.

La ocasión más clara ha sido en el 75. Varios jugadores de la Real se han pasado el balón al borde del área y al final el fuerte disparo de Silva se ha ido fuera por el lateral de la portería.

A medida que se acercaban los últimos minutos del partido, el Espanyol ha apretado en busca del empate. La Real ha estado en apuros para mantener la ventaja. Como cuando en el minuto 83 el Espanyol ha rematado una falta, o incluso en el descuento un remate que Remiro ha sacado bajo palos.

A pesar de ello, la última ocasión del partido la ha tenido Momo Cho, cuando un potente disparo lejano que ha realizado en el minuto 93 se le ha ido fuera.

Al final, los de Imanol han conseguido los 3 puntos y han abandonado el terreno de juego ataviados con una camiseta blanca. Mostrando su apoyo para el partido de Champions League que disputará el martes el equipo femenino de la Real Sociedad en el Reale Arena. El partido se emitirá en directo en ETB1 y eitb.eus.

Ficha técnica:

2 - Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz, Pacheco, Aihen, Zubimendi, Brais (Zubeldia, min. 88), Merino, Silva (Cho, min. 81), Sorloth y Kubo (Turrientes, min. 79).

1 - Espanyol: Álvaro Fernández; Omar (Puado, min. 53), Sergi Gómez, Cabrera, Oliván; Calero (Dani Gömez, min. 74), Darder, Edu Expósito (Aleix Vidal, min. 74), Vini (Lozano, min, 85); Braithwaite y Joselu.

Goles: 0-1, min. 16: Sorloth. 1-1, min. 18: Edu Expósito. 2-1, min. 28: Brais Méndez.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó a Brais, Aritz y Sorloth.