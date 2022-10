Real Sociedad 5ª VICTORIA CONSECUTIVA La Real gana al Villarreal gracias al gol de Brais Mendez (1-0) B.L.G. | EITB MEDIA Publicado: 09/10/2022 20:53 (UTC+2) Última actualización: 09/10/2022 21:43 (UTC+2) Los de Imanol han dominado el encuentro desde el principio. Brais Mendez ha hecho el gol tras rematar un pase excepcional de Merino. Escuchar la página Escuchar la página

La Real Sociedad ha ganado al Villarreal en el partido disputado en el Reale Arena. Los de Imanol han mandado desde el principio sobre el verde y aunque les ha tocado sufrir en los últimos minutos, el gol de Brais Méndez en el minuto 32 ha dado la victoria al equipo txuri-urdin.

Resumen del partido Real Sociedad - Villarreal (1-0)

Desde el inicio del partido los donostiarras han tenido la posesión del balón y el Villarreal ha estado metido atrás durante toda la primera parte. El primer disparo de la Real ha sido en el minuto 8, de la mano de Sola, que apenas ha dado trabajo al portero Gero Rulli.

El argentino se ha enfrentado hoy a su exequipo y ha estado a punto de regalarle un gol en el minuto 23. Un pase de Rulli se quedó a medio camino y lo recuperó Brais Méndez, pero el portero reaccionó rápido y detuvo la ocasión de la Real.

El tanto de la Real ha llegado en el minuto 32. Tras un saque de esquina, Mikel Merino ha puesto un gran balón a Brais Méndez y éste ha mandado el balón a las redes. La Real Sociedad ha dominado la posesión del balón y el partido durante toda la primera parte y así han llegado al descanso.

A la vuelta de vestuarios, Unai Emery ha hecho dos cambios en ataque, Morales y Jackson han salido al terreno de juego para ir a por el partido. Morales ha sido el jugador más peligroso del Villarreal.

En el minuto 50 la Real no ha podido mandar al fondo de la portería una buena jugada de Take: ya que Silva primero y Sorloth después, no han llegado a rematar el balón. Tres minutos más tarde, Sorloth ha recibido un pase largo de Remiro y se ha quedado solo ante Rulli pero no ha podido rematar bien.

La respuesta del Villarreal ha sido inmediata y Morales ha dejado mudo al Reale Arena, con un disparo cruzado que se ha ido fuera rozando el palo.

La Real Sociedad ha estado firme en defensa, cometiendo pocos errores y sin dar opción a nada al Villarreal. Ejemplo de ello es que cuando han empezado los mejores minutos del Villarreal, Aritz Elustondo le ha robado un balón a Morales dentro del área, dejando en nada el ataque visitante. En el minuto 80 ha abandonado el terreno de juego y ha salido Le Normand, para disputar los primeros minutos tras su lesión.

A la Real le ha tocado sufrir en los últimos diez minutos, los de Emery han buscado el empate con ganas, pero el buen hacer de los txuri-urdin no les ha dado pie a marcar. En el minuto 92 Remiro ha recibido el disparo que más trabajo le ha dado, Morales, otra vez. El navarro ha hecho una buena parada para enviar el balón a córner. Al final, la Real ha sumado tres puntos que tienen muy importantes. Es la quinta victoria consecutiva de los de Imanol (tres en Liga y dos en Europa League).

Ficha técnica:

1 – Real Sociedad: Remiro; Sola, Aritz (Le Normand, m. 80), Pacheco, Aihen; Zubimendi, Merino, Brais (Turrientes, m. 80), Silva (Carlos Fernández, m. 73); Kubo (Navarro, m. 87) y Sorloth (Cho, m. 73).

0 - Villarreal: Rulli; Kiko Femenía (Mandi, m. 80), Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue , Parejo, Coquelin (Baena, m. 63); Lo Celso (Chukwueze, m. 80), Danjuma (Morales, m. 46) y Yéremi Pino (Jackson, m. 46).

Gol: 1-0, m. 32: Brais.

Árbitro: Soto Grado (C. Riojano). Amarilla para los locales Silva (m. 54), Brais (m. 68), Aritz (m. 75), Sola (m. 82) y Carlos Fernández (m. 91); y para los visitantes Lo Celso (m. 44), Albiol (m. 64), Pau Torres (m. 78) y al entrenador Unai Emery (m. 24).