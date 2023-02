Real Sociedad JORNADA 21 La Real Sociedad ha ganado 2-3 al Espanyol tras sufrir más de lo esperado B. L. G. | EITB MEDIA Publicado: 13/02/2023 23:58 (UTC+1) Última actualización: 14/02/2023 00:05 (UTC+1) Los txuri-urdin se han puesto 0-3 por delante para el minuto 60. El equipo local, sin embargo, no ha tirado la toalla y la necesidad de alejarse de los puestos de descenso los ha llevado a ponerse 2-3, apretando a la Real hasta el último minuto. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Los jugadores de la Real celebrando el gol de Sorloth. Foto: EFE

La Real ha ganado el partido ante el Espanyol. Aunque han mandado desde el principio, yendo 0-3 por delante para el minuto 60, los de Imanol han sufrido más de lo esperado, ya que el Espanyol ha logrado ponerse 2-3 y los donostiarras se han visto en apuros para embolsarse la victoria.

Resumen del partido Espanyol-Real Sociedad

El equipo local salió con intensidad y creó la primera ocasión clara para el minuto cuatro. Calero remató de cabeza un centro de Darder y Remiro tuvo que dar una respuesta realmente rápida para evitar el gol.

Aunque los locales han empezado bien, la Real no ha tardado en imponerse con el balón y han calmado con relativa facilidad el arreón inicial. Oyarzabal se ha esforzado con un fuerte disparo desde fuera del área para marcar a Álvaro, pero el portero se ha quedado sin demasiados problemas con el balón.

Al hacerse con la posesión, la Real estuvo más tranquila y creó numerosas ocasiones en ataque. Así ha llegado el primer gol del partido. Aunque Illarramendi centró al punto de penalti y Sorloth no acertó a rematar, Take Kubo recogió el balón al borde del área y metió un gran gol para adelantar a los blanquiazules.

Con el gol el equipo dirigido por Alguacil estuvo aún más superior y tuvo ocasiones para aumentar su ventaja. Así, en el minuto 29, Zubimendi puso un elegante balón desde arriba para que Brais estirara de cabeza. Si Cabrera no lo hubiera despejado, Sorloth podría haber rematado.

Respondieron con rapidez a esa ocasión los locales, que buscaron la reacción, con un disparo seco desde lejos del brasileño Souza que obligó a Remiro a enviar el balón a córner.

La Real Sociedad, sin embargo, no se dejó intimidar y en el minuto 36 los donostiarras han estado a punto de marcar el segundo en una jugada rápida y muy bien ejecutada. Después de que Take cediera el balón a Oyarzabal y éste hiciera un pase a Sorloth, el noruego no pudo acertar. Para cuando ha llegado el descanso la Real ha dominaba en el juego y en el marcador.

A la vuelta de vestuarios, el Espanyol ha salido a por el empate. Los locales han apretado al equipo txuri-urdin. Sorloth ha frustrado el buen momento a los catalanes. Oyarzabal ha recibido un pase en profundidad en la banda y ha centrado raso para que Sorloth hiciera el segundo gol.

Han pasado diez minutos para que la Real lograra el tercer gol. Take ha centrado el balón y Cabrera lo ha desviado con la cabeza haciendo el gol en propia puerta. Los donostiarras se han puesto 0-3 por delante a falta de media hora para el final del partido y el encuentro parecía sentenciado.

El Espanyol, sin embargo, no se ha rendido y en el minuto 74, ha dado el primer golpe en el marcador. En una falta lanzada por Denis, Remiro ha parado primero un remate de Puado, mientras que el rechace lo ha cogido Darder y el centrocampista no ha perdonado.

La ventaja parecía suficiente para la Real y no parecía que el rumbo del partido fuera a cambiar. Pero al final de la segunda parte (minuto 87), se han encendido todas las alarmas: Oliván ha hecho el segundo para el Espanyol en una jugada individual.

Los últimos minutos se les han hecho largos a los guipuzcoanos y han intentado adormecer el partido para reducir al máximo las opciones locales. Al final la Real se ha llevado la victoria y se ha afianzado en la tercera plaza.

Ficha técnica:

2 - Espanyol: Álvaro Fernández; Óscar Gil (Rubén Sánchez, min.46), Cabrera, Calero (Sergi Gómez, min.44), Brian Oliván; Darder, Vini Souza (Gragera, min.90); Aleix Vidal (Lazo, min.69), Nico Melamed (Denis Suárez, min.46), Puado y Braithwaite.

3 - Real Sociedad: Remiro; Barrenetxea (Sola, min.81), Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Zubimendi, Illarramendi (Marín, min.81), Brais Méndez (Merino, min.71), Kubo; Oyarzabal (Navarro, min.71) y Sorloth (Carlos Fernández, min.81).

Goles: 0-1, min.23: Kubo; 0-2, min.51: Sorloth; 0-3, min.63: Cabrera (propia puerta); 1-3, min.74: Darder; 2-3, min.87: Brian Oliván.

Árbitro: Muñiz Ruiz (comité gallego). Expulsó a Cabrera por doble amarilla (min.80 y min.94). Amonestó a Óscar Gil (min.18), Braithwaite (min.57) y Carlos Fernández (min.90).