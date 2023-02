Real Sociedad LIGA SANTANDER La Real Sociedad pierde ante el Valencia (1-0) B. L. G. | EITB MEDIA Publicado: 25/02/2023 23:41 (UTC+1) Última actualización: 25/02/2023 23:44 (UTC+1) Con un gol de Zubeldia en propia puerta en el minuto 40 la Real no ha podido remontar en la segunda parte y los tres puntos se han detenido en Mestalla. Escuchar la página Escuchar la página

La Real Sociedad ha perdido 1-0 ante el Valencia. Zubeldia ha marcado en propia puerta el único gol del partido en el minuto 40 y los txuri-urdin no han sido capaces de remontar el resultado.

Las primeras ocasiones han sido a favor de la Real. La primera la ha tenido en el minuto 9 con un disparo de Rico desde lejos. El portero del Valencia detuvo el disparo y se hizo con el balón en dos tiempos.

Oyarzabal también ha apretado la portería valencianista. Con Sorloth esperando dentro del área, el jugador de Eibar ha centrado desde la banda, el balón ha golpeado a Foulquier y este ha desviado el lanzamiento hacia la portería. Mamardashvili, con dificultades, envó el balón a córner.

La Real no estaba cómoda sobre el césped de Mestalla. Aunque llegaba al área del Valencia, no conseguía crear ocasiones claras de gol y no se ha impuesto en el juego. Así ha llegado el gol del Valencia.

Al contragolpe, Samu Lino ha dado un pase atrás y Zubeldia, con dos jugadores de ataque a la espalda, con la intención de evitar el remate, ha metido el balón en su portería. El equipo local ha logrado el gol a falta de 5 minutos para el final de la primera parte.

Una vez iniciada la segunda parte, la Real Sociedad no ha tardado en dar el primer aviso (minuto 46): en un córner, Le Normand se ha hecho con el balón y lo ha lanzado a la portería de Mamardashvili, pero el guardameta ha respondido rápido para volver a mandar el balón nuevamente a córner.

La Real quería el gol del empate y Rico lo ha vuelto a intentar con un disparo lejano, esta vez, Foulquier se le ha cruzado y el balón no ha ido a parar entre los tres palos.

El Valencia ha querido reaccionar rápido y en el minuto 47 el árbitro ha señalado penalti a favor del equipo local. Sin embargo, cuando le han llamado del VAR, el colegiado ha cambiado su decisión y ha anulado el penalti.

Ni la Real ni el Valencia se han rendido y los locales han vuelto a esforzarse para lograr el segundo gol. Un disparo de Jesús Vázquez inquietó notablemente a Remiro y el navarro realizó una gran parada enviando el balón a córner. El Valencia jugó en corto al borde del área y un disparo de Samu Lino se estrelló en el palo.

Al final, la Real no ha podido hacer gol al Valencia y los de Imanol Alguacil no han sumado ningún punto en Mestalla.

Ficha técnica:

1 – Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Paulista (Cömert, m.46), Diakhaby, Lato (Vázquez, m.78); Guillamón, Yunus (Ilaix, m.78), Almeida (Cenk, m.90) Lino; Castillejo (Thierry, m.63) y Hugo Duro.

0- Real Sociedad: Remiro; Barrene (Sola, m.46), Zubeldia, Le Normand, Rico (Aihen, m.63); Brais Méndez (Illarra, m.73), Zubimendi, Take Kubo (Carlos Fdez m.74), Merino; Soloth y Oyarzabal.

Gol: 1-0, m.40: Zubeldia (pp)

Árbitro: Hernández Hernández (Comité canario). Amonestó a Foulquier, Yunus, Castillejo, Lato y Mamardashvili por parte de los locales y a Zubimendi y Rico por parte de los visitantes.