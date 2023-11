Real Sociedad Miércoles, a las 21:00 horas La Real busca ganar al Salzburgo para reforzar su lucha por el primer puesto de grupo en la Liga de Campeones EITB MEDIA Publicado: 28/11/2023 23:51 (UTC+1) Última actualización: 28/11/2023 23:58 (UTC+1) El equipo txuri-urdin, ya clasificado para octavos, lidera, con 10 puntos, el grupo D, empatado con el Inter Milán, y quiere sumar en el Reale Arena tres puntos más que le permitan llegar con ventaja al último partido, ante el equipo italiano, con quien se juega la primera posición. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Varios jugadores de la Real, en el entrenamiento de este martes. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Realak Salzburgo garaitu nahi du, Txapeldunen Ligako multzoan aurrenekoa izateko lehian bere burua indartzeko

La Real Sociedad busca este miércoles, desde las 21:00 horas, en el Reale Arena, ante el Salzburgo, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 2023-24, una victoria que refuerce su posición en la lucha que mantiene con el Inter Milán por la primera plaza del grupo D, que lideran el conjunto vasco y la escuadra italiana con diez puntos cada uno. El equipo txuri-urdin, ya clasificado para octavos de final, tiene, hasta el momento, 10 puntos, y quiere sumar ante su afición tres más para llegar con ventaja al último partido, en Milán, ante el Inter, con quien se juega el primer puesto.

El Salzburgo, al contrario que la Real, no tiene ninguna opción de seguir en la Liga de Campeones, pero sí de clasificarse para la Liga Europa. Con tres puntos, el conjunto austríaco es tercero, por delante del Benfica, que no ha estrenado su casillero, y, de esa forma, está actualmente en posesión de la plaza que otorga un billete para la segunda competición continental.

"Yo tengo muy claro que este miércoles quiero salir de aquí con una sonrisa y con tres puntos más. Creo que el equipo también, y lo que voy a hacer es poner el mejor once posible para ganar y no pensar en los siguientes partidos, que ya habrá tiempo para ellos", ha destacado Imanol, el martes, en la rueda de prensa previa al encuentro. El entrenador de la Real tiene la baja del lesionado Carlos Fernández, pero ha recuperado al delantero André Silva, si bien ha apuntado que no estará en el once inicial, al llevar desde el pasado mes de marzo sin competir. Mikel Merino, por su parte, está apercibido de sanción.

Por su parte, el técnico del Salzburgo, Gerhard Struber, tiene bajas importantes, con los lesionados Fernando, Okoh, Solet, Wallner, Terzic, Kjaergaard y Baidoo, pero intentará ver puerta con Simic y Konaté, y que Mads Bidstrup esté acertado en la creación, para salir del Reale Arena con más opciones de jugar la Liga Europa.