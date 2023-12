Real Sociedad Liga de Campeones La Real Sociedad empata en el Giuseppe Meazza, 0-0, con el Inter Milán, y pasa a octavos como primera de grupo EITB MEDIA Publicado: 12/12/2023 23:06 (UTC+1) Última actualización: 13/12/2023 00:20 (UTC+1) Los de Imanol han sabido sujetar perfectamente al Inter, actual subcampeón de la Liga de Campeones y líder de la Liga de Italia, y han logrado su objetivo de clasificarse en el primer puesto del grupo D. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Robin Le Normand se adelanta a Alexis Sánchez, en una jugada del partido. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Realak 0-0 berdindu du Giuseppe Meazzan, Inter Milanekin, eta multzoko lehen postua lortu du

La Real Sociedad ha empatado, 0-0, en el Giuseppe Meazza, ante el Inter Milán, este martes por la noche, en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 2023-24, y, de esta manera, ha conseguido certificar el primer puesto definitivo del grupo D. Los hombres de Imanol han sabido sujetar perfectamente al Inter, actual subcampeón de la Liga de Campeones y líder de la Liga de Italia, y han logrado su objetivo de clasificarse para la eliminatoria de octavos de final en el primer puesto del grupo D, con lo que jugará en el Reale Arena el partido de vuelta de la próxima eliminatoria y, en el sorteo, podrá evitar a algunos de los rivales más duros de la competición, dado que no podrá enfrentarse a ninguno de los demás conjuntos que concluyan como líderes de sus grupos.

Ha sido, por parte de la Real, el remate a una fase de grupos que ha sido sobresaliente, y que, de hecho, pone al equipo guipuzcoano en la relación a la que aludíamos: la de los rivales más duros de esta Liga de Campeones. Con tres victorias y tres empates en los seis partidos disputados, 12 puntos sumados de los 18 posibles, con siete goles marcados y solo dos recibidos, uno como local y otro como visitante, es casi imposible hacerlo mejor que la Real. El conjunto txuri-urdin pasa a octavos de final con una trayectoria impecable, que ha rematado este martes, en un escenario de leyenda, el Giuseppe Meazza, realizando una actuación solvente, muy firme.

En este cntexto, cada equipo ha jugado sus bazas en el primer tiempo, con la Real moviendo el balón con inteligencia y con el Inter Milán buscando robar la pelota y la velocidad, y, de esta manera, los primeros 45 minutos han sido igualados, y apenas han dejado momentos de respiro. Los de Imanol, como ya había avisado el propio entrenador de Orio, han saltado al Giuseppe Meazza sin complejos, dispuestos a dominar el juego y a poner en apuros a la escuadra de Inzaghi, sin ninguna intención de especular. Lo cierto es que a la Real solo le ha faltado crear algo más de peligro ante la portería de Sommer, porque, por lo demás, el plan del conjunto guipuzcoano ha tenido un éxito notable.

Álex Remiro ha tenido que intervenir en la recta final de la primera mitad, cuando el Inter Milán ha podido llegar, en algunas acciones, hasta el área de la Real, y el portero navarro, en esas pocas ocasiones, ha mostrado su seguridad habitual. Todo el bloque lo ha hecho, en realidad; al descanso, el empate a cero que reflejaba el marcador resumía de forma correcta lo visto sobre el césped, y, lo que es más importante, dejaba a la Real a medio partido de certificar el primer puesto del grupo D.

En el segundo tiempo, si bien en sus primeros minutos parecía que la escuadra italiana daba un paso hacia adelante y podía dificultar más el trabajo de la Real, pronto se ha podido comprobar que el equipo vasco no se echaba atrás, ni mucho menos, y que tenía la situación tan controlada como antes del descanso. Apenas ha habido ocasiones de gol. En un córner, Mikel Oyarzabal, que ha jugado en todas las posiciones del ataque, ha entrado al remate en el área pequeña, y ha reclamado penalti, por agarrón. No ha señalado nada el árbitro, el suizo Schärer, que, sin embargo, sí ha pitado la pena máxima unos minutos después, en una buena internada de Take Kubo, si bien ha anulado su decisión inicial tras consultar el VAR.

Inzaghi ha decidido poner sobre el terreno de juego a Lautaro Martínez, después de que el gran delantero argentino hubiera empezado el encuentro como suplente; él y Marcus Thuram han sido los hombres más peligrosos del Inter Milán, que ha tenido una buena oportunidad de marcar ya en el descuento, en un balón que Lautaro ha cazado en el segundo palo; su disparo, con poco ángulo, ha salido desviado.

Las y los más de 3000 aficionados de la Real que han estado en Milán han podido celebrar, en última instancia, algo histórico: el equipo guipuzcoano vuelve a octavos de la máxima competición continental, y jugará por tercera vez en su historia por pasar a cuartos. Lo logró en la temporada 1982-83, y quiere repetirlo ahora. Máxima expectación, así pues, con el sorteo.

Ficha técnica

0 - Inter Milán: Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu (Asllani, m.82), Mkhitaryan (Barella, m.65), Dimarco (Bastoni, m.77); Thuram (Arnautovic, m.65), Alexis Sánchez (Lautaro, m.65).

0 - Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia (Elustondo, m.77), Le Normand, Aihen Muñoz (Tierney, m.87); Zubimendi, Zakharyan (Magunazelaia, m.77), Merino, Oyarzabal; Kubo (Carlos Fernández, m.87) y Sadiq (Turrientes, m.61).

Árbitro: Sandro Schärer (Suiza). Ha amonestado a Lautaro (m.75), por parte del Inter Milán, y a Zubeldia (m.21), Zakharyan (m.45), Kubo (m.76) y Elustondo (m.85), en la Real.

Incidencias: encuentro correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Giuseppe Meazza de Milán.