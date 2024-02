Real Sociedad Copa de la Reina La Real elimina al Levante (1-2), con un gran segundo tiempo, y pasa a semifinales de la Copa de la Reina EITB MEDIA Publicado: 08/02/2024 21:12 (UTC+1) Última actualización: 08/02/2024 21:41 (UTC+1) El Levante se ha adelantado pronto, en la primera parte, pero el equipo txuri-urdin ha jugado una excelente segunda mitad, y le ha dado la vuelta al marcador, con los goles de Sanni Franssi y de Manuela Vanegas. De esta manera, las de Natalia Arroyo estarán en el sorteo de este viernes. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Realak Levante kanporatu du (1-2), bigarren zatian bikain jokatuz, eta Erregina Kopako finalerdietan da

La Real Sociedad se ha clasificado, este jueves, para las semifinales de la Copa de la Reina de la temporada 2023-24, al eliminar, en cuartos de final, al Levante, equipo al que ha derrotado por 1-2 en el partido disputado en la Ciudad Deportiva de Buñol. Sanni Franssi, en el minuto 57, y Manuela Vanegas, en el 70, han sido las autoras de los goles que han dado la victoria a la Real; el equipo guipuzcoano ha firmado un segundo tiempo casi perfecto, y ha merecido el triunfo que, finalmente, ha logrado adjudicarse.

La Real afrontaba en Buñol una eliminatoria muy difícil, ante un rival, el Levante, que marcha en tercera posición de la Liga F, con 34 puntos, nueve más que la Real, que es séptima. El conjunto de José Luis Sánchez Vera, jugando en su propio campo, ha entrado al partido con mucho ritmo, pero las de Natalia Arroyo también han buscado la puerta rival desde el inicio. Andrea Tarazona, la portera local, ha tenido que intervenir ya en el minuto cuatro, en el primer ataque de la escuadra donostiarra, que ha avisado muy pronto de que buscaba la victoria.

La respuesta del equipo valenciano, no obstante, ha sido contundente. En el minuto siete, Alba Redondo ha profundizado con habilidad por la izquierda, y ha centrado al área pequeña, donde Natasa Andonova, tras un primer rechace de Elene Lete, se ha revuelto bien para marcar. El 1-0 era un hecho, y la Real se veía obligada a remontar.

El tanto ha afianzado al Levante, que ha controlado bien a la Real hasta el descanso. Jugando con fuerza en el centro del campo, y buscando la velocidad en las internadas por los extremos, las jugadoras locales no han pasado excesivos apuros para mantener su ventaja, ante una Real que no perdía la cara a la eliminatoria. En el minuto 40, Amaiur ha mandado el balón a las redes, pero se encontraba en fuera de juego, y el tanto no ha subido al marcador, que no ha registrado más movimientos antes del intermedio.

Mayor decisión, por parte de la Real

En la segunda mitad, la Real ha entrado al partido con mayor decisión, dispuesta a buscar el empate. Ha estado a punto de lograrlo en el minuto 52, en una acción en la que la defensa del Levante no ha acertado a despejar en balón, y Méndez, en última instancia, ha sacado la pelota cuando se colaba. Franssi, casi a renglón seguido, ha chutado con intención, y su disparo ha estado muy cerca del suponer el empate.

Amaiur y Franssi han dispuesto de sendas buenas ocasiones para anotar la igualada, en un inicio de segunda parte que invitaba a la esperanza. Resultaba evidente que la Real estaba mereciendo el 1-1, y lo ha logrado en el minuto doce del segundo tiempo, por mediación de Sanni Franssi, que ha aprovechado una buena jugada de Jensen.

Justo en la hora de juego, Nerea Eizagirre ha protagonizado una acción espectacular. La capitana de la Real ha recogido la pelota en el borde del área, ha buscado el hueco, ha chutado con la derecha, y el balón, en perfecta parábola, se ha ido al travesaño. Apenas cinco minutos después, Andreia Jacinto ha chutado y de nuevo la madera, en este caso el poste, ha impedido que el equipo txuri-urdin consiguiera ponerse por delante.

El excelente juego mostrado por la Real en la segunda parte ha tenido premio, de nuevo, en el minuto 25. Manuela Vanegas, en una falta directa, ha sacado a relucir su excelente golpeo con la zurda, y ha hecho un gol precioso, en un saque lateral. Las de Natalia Arroyo merecían sin duda ese 1-2, que ya habían rozado en varias acciones.

No ha cedido la Real, que ha jugado con mucha autoridad ya con el marcador a favor. El Levante solamente ha creado peligro en una acción que ha tenido lugar en el descuento, en la que Ana Tejada ha impedido que el disparo desde dentro del área de Alba Redondo fuese hacia la portería de Lete. Ha sido el preludio a la gran alegría de las jugadoras del conjunto txuri-urdin, que ya esperan rival para las semifinales.

Ficha técnica

1 – Levante: Tarazona; Lloris, Méndez, Mendoza, Paula Tomás (Antonia, m. 76); Paula Fernández, Leire Baños (Estela, m. 76), Ángela Sosa (Daniela, m. 57); Érika (Gabi Nunes, m. 62), Andonova y Alba Redondo.

2 – Real Sociedad: Lete; Cecilia (Emma, m. 53), Tejada, Vanegas, Bernabé; Andreia Jacinto, Apari, Eizagirre; Jensen, Franssi y Amaiur (Mirari, m. 84)

Goles: 1-0, m. 7: Andonova. 1-1, m. 57: Franssi. 1-2, m. 70: Vanegas.

Árbitra: Andrea Firvida (Comité Aragonés). Ha amonestado a Lloris y Tomás, por parte del Levante, y a Vanegas, Tejada, Jensen y Andreia, por parte de la Real.

Incidencias: Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina, disputado en la Ciudad Deportiva de Buñol, ante unas 250 espectadoras y espectadores.