Real Sociedad LaLIga EA Sports Un gol de Merino en el último minuto da la victoria a la Real Sociedad ante el Mallorca (1-2) EITB Media Publicado: 18/02/2024 20:46 (UTC+1) Última actualización: 18/02/2024 21:11 (UTC+1)

Euskaraz irakurri

Merino y Kubo, goleadores de la Real Sociead en Son Moix contra el Mallorca. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Realak garaipena bereganatu du Mallorcaren kontra (1-2), Merinok azken minutuan sartutako golari esker

La Real Sociedad ganó al Mallorca con un resultado de 1-2 el partido correspondiente a la 25ª jornada de LaLiga EA Sports que se disputó en Son Moix el domingo 18 de febrero. Con el triunfo, el equipo txuri-urdin suma 40 puntos y se mantiene en la pelea por los puestos europeos.

El Mallorca, con una dupla ofensiva casi inédita esta temporada formada por Muriqi y Larin, empezó el choque con una madrugadora ventaja en el marcador. El 1-0 lo marcó Antonio Sánchez (min. 4), un extremo que no contaba para Aguirre el pasado verano, pero que está siendo primordial; el canterano mallorquín, además, anotó su segundo gol consecutivo tras el que materializó ante el Rayo la pasada jornada.

La Real apretó de inmediato para dominar las acciones ante un rival cada vez más encerrado atrás. El conjunto vasco había afrontado el choque con nueve de los once jugadores que Imanol Alguacil alineó ante el PSG en la Liga de Campeones. Take Kubo, con su habilidad, regate seco y velocidad, fue la gran amenaza de los donostiarras para la defensa de cinco que forma Aguirre, de ellos tres centrales. Kubo igualó la contienda (1-1) con un disparo que superó a Rajkovic y también habilitó a Zubimendi (min. 12) en un contragolpe que el de San Sebastián no supo finiquitar.

El Mallorca se quedó con uno menos antes dellegar al descanso, por expulsión de Raillo. El capitán del conjunto local aplaudió una decisión arbitral, ya tenía una tarjeta amarilla que le mostró un minuto antes, y en 120 segundos vio dos amarillas.

En la segunda parte, los locales centraron todos sus esfuerzos en mantener las tablas. El punto sabía a victoria vistas las circunstancias y a ese objetivo se encomendó con fervor.

La Real reforzó su ataque (entraron André Silva, Pacheco y Barrenetxea) y puso cerco a la portería de Rajkovic y sus compañeros, que aguantaron hasta el minuto 93 cuando Mikel Merino se elevó para conectar un cabezazo impecable que dio tres puntos vitales a su equipo (1-2) y puso fin a una racha adversa.

Ficha técnica:

1-Mallorca: Rajkovic; Gio González, Valjent, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa (Toni Lato, min. 79); Antonio Sánchez (Morlanes, min. 64), Samu Costa, Dani Rodríguez (Sergi Darder, min. 79); Muriqi y Larin (Abdón Prats, min. 64).

2-Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia (André Silva, min. 64), Le Normand, Javi Galán; Brais Méndez (Turrientes, min. 73), Zubimendi, Merino, Zakharyan (Pacheco, min. 64); Take y Sadiq (Barrenetxea, min. 64).

Goles: 1-0, min. 4: Antonio Sánchez; 1-1, min. 37 Kubo; 1-2, min. 93: Merino.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Amonestó a Antonio Sánchez (min. 30); Le Normand (min. 40); Rajkovic (min. 46); Zubeldia (min. 61); Pacheco (min. 77); Nastasic (min. 81); Samu Costa (min. 90); Mikel Merino, (min. 95); Turrientes (min. 95 ). Expulsó a Antonio Raillo por doble tarjeta amarilla (mins. 48 y 49 del primer tiempo).