Real Sociedad Semifinal de la Copa del Rey La Real Sociedad cae en los penaltis ante el Mallorca y queda eliminada de la Copa EITB MEDIA Publicado: 28/02/2024 00:24 (UTC+1) Última actualización: 28/02/2024 02:15 (UTC+1) El partido disputado en el Reale Arena ha terminado con empate a uno, tras los goles de Gio González y Mikel Oyarzabal. Justo antes del descanso, Greif, el portero del Mallorca, le ha parado un penalti a Brais; en la tanda decisiva, Mikel Oyarzabal no ha podido marcar su lanzamiento.

Euskaraz irakurri: Realak penaltietan galdu du, Mallorca aurkari, eta Kopatik kanpo gelditu da

La Real Sociedad no ha podido clasificarse para la final de la Copa del Rey de la temporada 2023-24, al caer, este martes, en el Reale Arena, en la tanda de penaltis, ante el Mallorca. El partido de vuelta de las semifinales ha terminado con empate a uno, después de que Gio González, en el minuto 50, haya adelantado al Mallorca y de que Mikel Oyarzabal, en el minuto 71, haya logrado el gol de la igualada. El portero del Mallorca, Dominik Greif, ha sido clave para su equipo, ya que ha parado dos penaltis en este encuentro de vuelta, uno durante el encuentro, en el minuto 45, a Brais Méndez, y otro en la tanda decisiva, a Mikel Oyarzabal, en el primer lanzamiento de la Real.

Para este partido, uno de los más importantes y decisivos de la historia de Anoeta, Imanol ha dispuesto un once sin sorpresas. Arsen Zakharyan, completamente recuperado del golpe sufrido ante el Villarreal, ha salido como titular por la izquierda, al igual que Hamari Traoré, quien también debió ser sustituido el pasado viernes, en el lateral derecho. André Silva y Take Kubo han formado en la delantera de la Real, que contaba con Mikel Oyarzabal, el capitán, esperando su oportunidad en el banquillo. En el Mallorca, Javier Aguirre ha situado a Abdón Prats y a Cyle Larin en punta de ataque.

Imprecisiones, en el primer tiempo

El encuentro ha arrancado de la típica manera en que lo hacen este tipo de eliminatorias, con muchas imprecisiones, aunque es de justicia mencionar que la Real ha comenzado con un punto más de lucidez y acierto; eso sí, sin acercamientos peligrosos. Pasado el ecuador de la primera parte, ha llegado el primer lanzamiento del partido, obra de Arsen Zakharyan desde la frontal del área, que ha atrapado Dominik Greif sin demasiados apuros.

Ha replicado bien el Mallorca minutos después, con un lanzamiento de Cyle Larin que se ha marchado desviado, cerca del palo izquierdo defendido por Álex Remiro. La ocasión más clara de los primeros 45 minutos ha llegado en forma de pena máxima a favor del conjunto txuri urdin; Brais Méndez ha sido el encargado de lanzarlo, aunque Grief ha adivinado las intenciones del centrocampista gallego y ha detenido el disparo de Brais. La Real, que trataba de hacer su juego, y el Mallorca, que jugaba bien sus cartas, han salido por el túnel de vestuarios con cara de mayor satisfacción para los bermellones, que habían visto cómo casi se les pone en contra la eliminatoria.

Se adelanta el Mallorca, y empata Oyarzabal

La reanudación no ha podido empezar mejor para el club mallorquín, con un gol de Giovanni González, tras un centro impecable de Jaume Costa desde la banda izquierda. Tocaba buscar la remontada para la Real, que empezó a presionar con mucha fuerza al Mallorca, en busca de un tanto que le diese la oportunidad de irse a la prórroga; lo ha hecho, primero, con un disparo lejano de Javi Galán, y, a continuación, con un peligroso centro de Take Kubo, que no ha encontrado rematador en el área.

Ha seguido con esa insistencia el conjunto donostiarra, ante un Mallorca que se encontraba cómodo en ese registro de superioridad sin tener la posesión, aunque sin demasiada claridad. Es entonces cuando ha aparecido el capitán del equipo txuri-urdin, Mikel Oyarzabal, que había saltado pocos minutos antes al terreno de juego; un contraataque conducido de manera fantástica por Brais y Kubo ha acabado en una definición soberbia de Oyarzabal delante del portero, previo pase al hueco del centrocampista gallego.

La inercia positiva ha hecho adquirir a la Real una notable superioridad sobre el desarrollo del partido. Becker, con su desborde particular, ha lanzado desde fuera del área un gran disparo que repelió a córner el meta Greif. En los minutos finales del choque, el centro del campo ha brillado por su ausencia; el partido ha entrado en una fase más descontrolada, en la que un gol daba el pase a una final de Copa del Rey. La duda, en este nuevo contexto, residía en saber a qué equipo beneficiaba más. La Real no paraba de intentarlo, aunque no ha habido manera para los de Imanol de penetrar la muralla del Mallorca, y el partido se ha ido a la prórroga.

Tierney, a punto de marcar el segundo

Al arranque del tiempo añadido, la escuadra txuri-urdin ha tenido una doble ocasión clarísima para adelantarse en el marcador: primero, con un remate de Mikel Merino despejado en línea de gol; luego, con un rechace, tras el que ha chutado a bocajarro Kieran Tierney. Samu Costa ha despejado de cabeza y también bajo palos, en una acción que ha tenido que ser revisada por el VAR, ya que no estaba claro si el balón había rebasado del todo la línea de gol.

Tras el descanso, el partido ha seguido en esa fase de menor control, que, sumado al cansancio lógico de ambas escuadras, se ha traducido en pocas ocasiones. Así, el pase a la final de La Cartuja se ha jugado en los penaltis.

Mikel Oyarzabal no ha podido convertir en gol el primer lanzamiento de la Real, y lo cierto es que la parada realizada en ese tiro por Greif ha sido decisiva, porque los demás futbolistas que han tomado la responsabilidad de chutar han podido lograr el gol. Por parte de la Real, Turrientes, Olasagasti, Zubimendi y Becker han transformado sus penaltis, al igual que han hecho, por el Mallorca, Muriqi, Morlanes, Mascarell, Radonjic y Darder. Así, el Mallorca ha obtenido el premio de jugar la final.

Ficha técnica

1 - Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán (Tierney, m. 91); Zubimendi, Merino (Olasagasti, m. 104), Brais (Turrientes, m. 79); Kubo (Sadiq, m. 104), Silva (Becker, m. 46) y Zakharyan (Oyarzabal, m. 63).

1 - Mallorca: Greif; González, Valjent, Raillo, Copete, Costa (Lato, m. 98); Samu (Mascarell, m. 106), Sánchez (Morlanes, m. 72), Rodríguez (Darder, m. 99); Prats (Muriqi, m. 62) y Larin (Radonjic, m. 106).

Goles: 0-1, m. 50: González; 1-1, m. 71: Oyarzabal.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Ha amonestado a Le Normand, en la Real Sociedad, y a Copete, Costa y Muriqi, por el Mallorca.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el Reale Arena, ante 35 781 espectadoras y espectadores.