Alavés LaLiga EA Sports Un penalti polémico y el gol de Sorloth anulan la buena defensa del Alavés (2-1) I. G. | EITB MEDIA Publicado: 23/11/2024 18:22 (UTC+1) Última actualización: 23/11/2024 18:50 (UTC+1) Se han adelantado rápidamente en el marcador con el gol de Guridi de penalti, pero un penalti polémico transformado por Griezmann y otro gol de Sorloth les ha dejado sin puntos. Abqar (Alavés) y Azpilicueta (Atlético). Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Penalti polemiko batek eta Sorlothen golak Alavesen defentsa ona baliogabetu dute (2-1)

El Deportivo Alavés ha perdido por 2-1 contra el Atlético de Madrid este sábado en el partido de la 14ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Metropolitano. Se han adelantado rápidamente en el marcador con el gol de Guridi de penalti, pero un penalti polémico transformado por Griezmann y otro gol de Sorloth les ha dejado sin puntos.

La cosa no ha podido empezar mejor para los babazorros; y es que cuando solo se habían jugado seis minutos el árbitro ha pitado penalti a favor del Alavés. Carlos Vicente ha puesto un centro al área que ha pegado en el brazo de Javi Galán. Guridi se ha encargado de cobrar el penalti y adelantar a los suyos engañando a Oblak (0-1).

A partir del gol, a los albiazules les ha tocado desempeñar el papel defensivo, aguantando los constantes ataques del Atlético, que quería darle la vuelta a la situación. Han tenido varios acercamientos, pero la ocasión más clara ha sido el larguero de Lino desde fuera del área. Sivera también se ha tenido que esforzar para detener en dos ocasiones potentes disparos de Marcos Llorente. La segunda parte ha empezado con la misma inercia, con el Alavés manteniendo un bloque defensivo compacto y obligando al rival a jugar por las bandas para no encontrar huecos en el área. Lenglet a podido empatar el choque tras rematar, totalmente solo, el centro de Griezmann, pero el balón se le ha ido muy desviado. Por parte del equipo vasco, Carlos Vicente ha hecho una buena internada, pero su centro no ha encontrado rematador. El plan de Luis García Plaza estaba saliendo bien, pero en el minuto 74 el árbitro ha pitado un penalti polémico a favor del Atlético por mano de Abqar. Griezmann ha puesto la igualada desde los once metros (1-1).

Los locales se han venido arriba y en los últimos minutos Sorloth ha marcado el gol de la victoria tras recibir un pase en profundidad y batir a Sivera (2-1).

Así, al Alavés se le han escapado tres puntos que tenía bien encarrilados y se vuelve a Vitoria-Gasteiz con las manos vacías.

Ficha técnica:

2 - Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Azpilicueta, Witsel, Lenglet, Galán; Barrios, Koke (Riquelme, m. 69), Lino (De Paul, m. 64); Griezmann y Correa (Julián Alvarez, m. 59).

1 - Alavés: Sivera; Tenaglia, Abqar, Mouriño (Sedlar, m. 83), Manu Sánchez (Stoichkov, m. 88); Guevara, Blanco; Carlos Vicente, Guridi (Diarra, m. 72), Carlos Martín (Conechny, m. 83); y Kike García (Toni Martínez, m. 72).

Goles: 0-1, m. 7: Guridi, de penalti. 1-1, m. 75: Griezmann, de penalti. 2-1, m. 86: Sorloth.

Árbitro: García Verdura (C. Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla al local Correa (m. 45) y a los visitantes Blanco (m. 58) y Manu Sánchez (m. 69).