Rafa Nadal gana Roland Garros por undécima vez

Rafa Nadal, número 1 del mundo, ha conquistado este domingo su undécimo título del torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, merced a su victoria en la final por 6-4, 6-3 y 6-2 contra el austriaco Dominic Thiem después de un partido que se ha alargado dos horas y 41 minutos.

Nadal salió triunfante de otra cita con la gloria en la pista Philippe Chatrier, donde defendió su corona lograda en 2017 (frente al suizo Stan Wawrinka por 6-2, 6-3 y 6-1) y además consiguió el 17º 'grande' de su palmarés, tras doblegar a un Thiem novato en estas lides pero con suficientes mimbres para levantar algún día la Copa de los Mosqueteros.

El jugador balear se confirma de tal manera como el indiscutible rey de la tierra batida, habiendo amasado ya un balance de 86 victorias y apenas 2 derrotas en su historial de Roland Garros. Tan solo el sueco Robin Soderling, en los octavos de final de 2009, y el serbio Novak Djokovic, en los cuartos de 2015, fueron capaces de hacer hincar la rodilla a Nadal.

Watch the highlights of the great final between @RafaelNadal and @ThiemDomi ! The Spanish won in straight sets 6/4 6/3 6/2 and claims his 11th Roland Garros.#RG18 pic.twitter.com/ABF2rtoIOX