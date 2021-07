26/07/2021 09:21 Otros deportes TOKIO 2020 | PIRAGÜISMO Ander Elosegi, diploma olímpico tras marcar el octavo mejor tiempo en la final A. A. | EITB MEDIA Supone el cuarto diploma para el piragüista de Irun en otras tantas finales olímpicas disputadas (Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Jaineiro 2016). Escuchar la página Escuchar la página

El piragüista de Irun Ander Elosegi (33 años) ha sido nuevamente diploma olímpico tras marcar el octavo mejor tiempo en la final de la prueba de eslalon (C-1) de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 disputada en el Kasai Canoe Slalom Centre.

El palista del Santiagotarrak de la capital japonesa con las sensaciones de que podía haberse subido al podio, pero la bajada de la final le 'condenó' al octavo puesto, como en Río de Jaineiro 2016. En Pekín 2008 y en Londres 2012 ya había estado incluso más cerca con dos cuartos puestos.

Y es que a la vista de su actuación en la semifinal y a los cronos que marcaban los que bajaron primeros en la final parecía en disposición de poder alcanzar el podio. Había sido tercero con un tiempo de 103.15, que de haberlo repetido en la última bajada le hubiera otorgado el bronce.

Sin embargo, Elosegi no estuvo fino. Completó un tanto atascado en el recorrido, tocó la puerta 6 que le penalizó con dos segundos, y no encontró la línea. Cruzó la línea de meta con un tiempo de 106.59, a casi tres segundos de la medalla de bronce.

Para entonces, el esloveno Benjamin Savsek, el mejor en la primera eliminatoria y que en la semifinal no estuvo brillante, había hecho un descenso prácticamente perfecto en un canal al que se adapta muy bien. Su tiempo de 98.25 estaba claro que era de oro.

Tras Savsek (séptimo del ranking mundial) la plata se la colgó el checo Lukas Rohan con 101.96, a 3.71 del oro, quien emuló a su padre, que también se subió a los podios en Barcelona y Atlanta.

Otro de los favoritos, el alemán Sideris Tasiadis, número uno del ránking mundial y plata en Londres 2012, había tenido más problemas de los previstos en las semifinales, por lo que salió muy pronto en la final. Aún así defendió todas sus opciones y salvó el bronce con un tiempo de 103.70 que en el momento de finalizar no le dejaba excesivamente satisfecho.

El británico Adam Burgess se quedó a 16 centésimas del podio con 103.86, justo por delante del francés Martin Thomas, el más rápido en la semifinal pero que, con 104.98, se tuvo que conformar con la quinta plaza.

El eslovaco Matej Benus, subcampeón olímpico, no pudo enmendar su floja semifinal y acabó sexto con 105.60.

"Sensación agridulce"

"No ha habido falta de concentración pero quizás si falta de precisión; se me han acumulado pequeños errores en el descenso" ha reconocido Elosegi al finalizar laprueba

"Ahora no valoro el diploma de forma positiva pero creo que en el futuro, más adelante, veré las cosas de otra manera. Me quedo con la pena de no haber hecho un buen descenso, independientemente del puesto conseguido", ha añadido.

"Me queda una sensación agridulce porque me veía en los puestos de arriba si daba el nivel", se cinceraba el actual subcampeón del Mundo.