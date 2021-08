20/08/2021 16:59 Otros deportes Lesión en un pie Nadal anuncia que no volverá a jugar hasta 2022 A. B. E. | EITB Media El tenista español, Rafael Nadal, ha decidido poner fin a la temporada 2021. No estará en el US Open y volverá a las pistas el año que viene. Escuchar la página Escuchar la página

Rafael Nadal durante un partido de Roland Garros. Foto: EFE

Rafael Nadal pone fin a la temporada 2021, ha comunicado este viernes a través de sus redes sociales, ya que necesita tomarse "un tiempo". Además, ha asegurado que lleva un año "sufriendo mucho más de lo que debería" con su lesión en un pie.

No estará en el US Open, el último Grand Slam del año, y volverá a las pistas de tenis el próximo año, en 2022, porque su prioridad es recuperase bien para afrontar con garantías la próxima temporada.

Nadal ha tomado la decisión tras hablarlo con el equipo y con su familia: "Después de haberlo hablado con el equipo y familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien".

"Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el Abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí. Y en vista de que durante este último año no he tenido la capacidad de poder entrenarme y prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo, pues llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme", destacó el tenista español.