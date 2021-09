02/09/2021 09:19 Otros deportes Tokio 2020 El piragüista Higinio Rivero se clasifica para la semifinal EITB MEDIA El deportista de Basque Team ha entrado en las semifinales del VL2 200 metros del paracanoe, siendo segundo en su serie clasificatoria. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Higinio Rivero. Foto: Basque Team Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Higinio Rivero ha llegado a meta por detrás de uno de sus más directos rivales y actual campeón de Europa, el portugués Norberto Mourao, y marcando un tiempo de 58.366. (+0.535), el sexto mejor de la jornada. La primera embarcación de cada serie pasaba directamente a la final.



"Lo hemos intentado hasta el último momento porque solo pasaba uno a la final directamente y era un buen corte quitarse las semifinales de encima. Lo hemos hecho muy bien, nos hemos acercado al campeón de Europa, que me sacaba más. Ahora me ve más cerca y en la final espero que todavía más cerca o que me vea delante" ha dicho un optimista Higinio Rivero al equipo de comunicación de Basque Team desplazado a Tokio.



Higinio acostumbra a hacer un muy buen papel en la última parte de las pruebas. Hoy también ha realizado muy buena salida, una de sus tareas pendientes habitualmente. La idea era contrarrestar el buen hacer del luso en esas salidas.



"Era la estrategia, él sale muy muy fuerte y no me ha sacado tanto y ahí hemos adelantado. Él tiene más rápida la primera media parte, y al final es donde yo le he podido recortar, que es como compito yo, subiendo al final un poco más. No he podido subir todo lo que quisiese por el viento, así que todavía tenemos ahí algo guardado" ha dicho Higinio.



Hoy ha tocado un día lluvioso y ventoso en el Sea Forest Waterway de Tokio. Las previsiones para los siguientes días hacen pensar que las siguientes jornadas serán similares. Se genera mucha diferencia de calles y series por el viento.



"Está como en casa, lloviendo, pero la única pega es que en esta pista el viento es muy variable, pero hay que aclimatarse a lo que venga. Con ganas. Depende de cómo venga tenemos la estrategia preparada. Hay que hacer como lo tenemos entrenado" recalca Rivero.



El deportista de Basque Team tiene claro que los rivales a batir son los piragüistas que han ganado las series hoy y han pasado directamente a la final: el portugués Mourao y el brasileño Fernando Rufino de Paulo.



"El portugués que me ha ganado la serie y el brasileño que ha ganado la otra serie son los que están más fuertes. Los tres somos el podio de la última Copa del Mundo. Esperemos que se vuelva a repetir pero cambiando yo el bronce por otro metal" ha declarado el vizcaíno.



La evolución que ha tenido Higinio Rivero en los últimos años ha sido espectacular, sobre todo el salto dado el último año y medio. La plata obtenida en el último Europeo le ha dado razones para pensar que puede hacer algo bonito en sus primeros Juegos.



"Intentar hacer mi carrera, no distraerme y con eso podemos estar ahí, en los puestos delanteros. Estar entre los cuatro primeros sería muy buen resultado. Yo quiero ir a por la medalla pero hay más competidores y también entrenan y también luchan. Que gane el mejor" ha concluido Higinio.